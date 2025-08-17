Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı! Aybüke Pusat'ın yerine gelen isim belli oldu

TRT 1’in yüksek reytingli yapımlarından Teşkilat, eylül ayında 6. sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken yeni bir gelişme yaşandı. Diziye Rabia Soytürk, Tolga Sarıtaş’ın partneri olarak dahil oldu.

RABİA SOYTÜRK İLE ANLAŞMA TAMAM!

15 Haziran'da sezon finali yapan Teşkilat’ta yeni kadın başrolün kim olacağı uzun süredir merak ediliyordu. Kulislerden sızan bilgiye göre, bu rol için adı sıkça geçen Rabia Soytürk ile anlaşma sağlandı.

HİLAL ROLÜNÜ ÜSTLENECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş, Rabia Soytürk’ün dizide Tolga Sarıtaş’ın canlandırdığı “Altay” karakterine eşlik edeceğini duyurdu. Soytürk, yeni sezonda “Hilal” adlı ajan rolüyle Teşkilat kadrosuna katılıyor.

Yeni sezonda yine aksiyon ve gerilim dolu bölümler izleyiciyi bekliyor olacak.