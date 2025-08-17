Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı! Aybüke Pusat'ın yerine gelen isim belli oldu

Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı! Aybüke Pusat'ın yerine gelen isim belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı! Aybüke Pusat&#039;ın yerine gelen isim belli oldu
Diziler, TRT, Oyuncular, Televizyon, Yenilik, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Boykot çağrısı sonrası TRT dizisi Teşkilat ile yolları ayrılan Aybüke Pusat’ın yerine, Rabia Soytürk kadroya dahil oldu. Soytürk, dizide Tolga Sarıtaş’ın canlandırdığı karakterin yeni partneri “Hilal” rolünü üstlenecek.

TRT 1’in yüksek reytingli yapımlarından Teşkilat, eylül ayında 6. sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken yeni bir gelişme yaşandı. Diziye Rabia Soytürk, Tolga Sarıtaş’ın partneri olarak dahil oldu.

Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı! Aybüke Pusat'ın yerine gelen isim belli oldu - 1. Resim

RABİA SOYTÜRK İLE ANLAŞMA TAMAM!

15 Haziran'da sezon finali yapan Teşkilat’ta yeni kadın başrolün kim olacağı uzun süredir merak ediliyordu. Kulislerden sızan bilgiye göre, bu rol için adı sıkça geçen Rabia Soytürk ile anlaşma sağlandı.

Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı! Aybüke Pusat'ın yerine gelen isim belli oldu - 2. Resim

HİLAL ROLÜNÜ ÜSTLENECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş, Rabia Soytürk’ün dizide Tolga Sarıtaş’ın canlandırdığı “Altay” karakterine eşlik edeceğini duyurdu. Soytürk, yeni sezonda “Hilal” adlı ajan rolüyle Teşkilat kadrosuna katılıyor. 

Yeni sezonda yine aksiyon ve gerilim dolu bölümler izleyiciyi bekliyor olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Okul kıyafetleri nasıl olacak? Formalarda değişikliğe gidildi, işte son karar...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Teklif Orta Doğu’dan gelmişti! Teoman milyonluk konserini reddetme nedenini açıkladı - MagazinMilyonluk teklifi reddetti! Nedenini duyan 'haklı' dediMiray Daner'in erkek arkadaşı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu çıktı! Sosyal medyada yorum yağdı - MagazinSevgilisi 'Topluklu Efe'nin oğlu çıktı: Kayınvalide fenaSinan Akçıl, Otilia’nın “Genç ve aptaldım” açıklamasına sessiz kalmadı - MagazinSessiz kalmadı! Dikkat çeken 'Müslümanlık' vurgusu...Alper Rende ve Betül Çakmak ‘evet’ dedi, nikah memuru İlker Ayrık oldu - MagazinÜnlü çift evlendi, nikah memuru sürpriz isim olduBebeğini daha yeni kucağına almıştı! Sahra Işık Aybirdi hastaneye kaldırıldı - MagazinBebeğini daha yeni kucağına almıştı! Hastaneye kaldırıldıÜnlü sunucu Ece Erken, eski eşiyle ilk kez böyle bir paylaşım yaptı! "Bir şans daha verdim" - MagazinEski eşiyle ilk kez böyle bir paylaşım yaptı! "Bir şans daha verdim"
Sonraki Haber Yükleniyor...