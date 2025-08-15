Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Teşkilat yeni sezon ne zaman? 6. sezon tarihi araştırılıyor

Teşkilat yeni sezon ne zaman? 6. sezon tarihi araştırılıyor

- Güncelleme:
Teşkilat yeni sezon ne zaman? 6. sezon tarihi araştırılıyor
Teşkilat, Yeni Sezon, TRT 1, Reyting, Diziler, Haber
Türkiye Gazetesi

TRT 1’in aksiyon ve dram dolu dizisi Teşkilat, beşinci sezon finaliyle izleyicilerini merak içinde bıraktı. Hayranlar, yeni sezonun başlangıç tarihini ve neler sunacağını heyecanla bekliyor. İşte, Teşkilat 6. sezonuna dair bilinenler...

Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olan Teşkilat dizisi 6. sezonu merakla bekleniyor. Reyting rekorları kıran dizinin yeni sezon tarihi araştırılıyor. 

Dizi, 15 Haziran 2025'te yayınlana 148. bölümüyle sezon arasına girmişti. 

TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN?

Teşkilat dizisinin altıncı sezonu için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Kulislerden sızan bilgilere göre yeni sezon eylül ayının son haftalarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Beşinci sezonun 15 Haziran 2025’te sona ermesinin ardından sezon arası verildi. Ağustos ayının ortalarında yeniden bir araya gelecek olan ekip, senaryo çalışmalarını tamamlayarak çekimlere Eylül ayının ilk haftasında başlayacak.

Teşkilat yeni sezon ne zaman? 6. sezon tarihi araştırılıyor - 1. Resim

TEŞKİLAT 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Teşkilat’ın altıncı sezonu için öngörülen başlangıç tarihi eylül sonu olarak kulislerde konuşuluyor.  Kesin tarihle alakalı henüz TRT 1 veya yapımcı Tims&B Productions’tan resmi bir açıklama gelmedi.

Teşkilat yeni sezon ne zaman? 6. sezon tarihi araştırılıyor - 2. Resim

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI

Tolga Sarıtaş

Yunus Emre Yıldırımer

Jessica May

Serdar Yeğin

Adnan Biricik

Murat Han

Melisa Akman

Özlem Maden

