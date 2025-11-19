Madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, İstanbul'da karısını bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından polis ekipleri zanlıyı Sakarya'da zanlının başından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak buldu.

Dün akşam saat 20.00 sıralarında İstanbul'un Pendik ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve 19 adet suç kaydı bulunan Sedat A. (33), 34 yaşındaki karısı Firdevs A.'yı bıçaklayarak öldürdü.

ÖZEL HAREKAT TİMLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Cinayetin ardından şüpheli Sedat A.'nın yakalanmasına ilişkin çalışma başlatıldı. Şahsın, Sakarya'nın Karasu ilçesinde olduğunu tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Yeni Mahalle 39. Sokak'ta bulunan bir ikamet içerisinde olduğu belirlenen Sedat A.'nın yakalanmasına ilişkin özel harekat timinin de desteğiyle sabah saat 04.30 sıralarında operasyon düzenlendi.

CESEDİ BULUNDU

Eve girildiğinde Sedat A., silah ile başından vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu. Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.

