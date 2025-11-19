Düzce’de belediye, üniversite bölgesinde otobüs hattını çeken kooperatifle anlaşma sağlayamayınca bilet ücretlerinde indirime gitti. Düzce Belediyesinin sağlayacağı hat hizmetlerinde öğrencilerin bilet ücreti 20 liradan 9.60 liraya düşürüldü.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Beçi Kooperatifi ile yürütülen görüşmelerin olumsuz sonuçlanması nedeniyle Düzce Üniversitesi’ne ulaşım hizmetlerinin Düzce Belediyesi iştiraki Düzce Ulaşım A.Ş. tarafından yürütülmeye başlandığını açıkladı.

ÖĞRENCİYE YÜZDE 50 İNDİRİM

Sınav haftasında öğrencilerin mağdur edilmeyeceğini kaydeden Özlü, yeni sistemle birlikte abonman kartlarının geçerli olacağını ve öğrencilerin yüzde 50 daha uygun ücretle yolculuk yapacağını vurguladı. Düzce’de Üniversite bölgesine taşıma hizmeti veren Beçi Kooperatifi ile yapılan sözleşmenin sona ermesi üzerine Düzce Belediyesi ile kooperatif yönetimi arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlamadı.

Belediyeden öğrencilere büyük indirim! 20 liralık otobüs bileti 9,60 TL oldu

"BEÇİ KOOPERATİFİ İLE ANLAŞMA SAĞLAYAMADIK"

Konuyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kooperatif yönetimi ile uzun zamandır görüşme yürüttüklerini ancak bir mutabakata varılamadığını kaydederek şunları söyledi: "Beçi Kooperatifi yani yeşil otobüslerimiz yaklaşık 10 yıldır aynı bölgede hizmet veren araçlarımızdır. Özellikle üniversite ve yurtlar arasına çalışan araçlarımızdır. Kendileriyle uzun zamandır bir görüşme yürütüyoruz. Gelecek 5 yıl için bir sözleşme yapmak üzere gayret sarf ettik. Ama sözleşme şartlarında anlaşamadık. Özellikle hat bedeli, abonman bedeli ve ilave çalışma şartları konusunda kendileri ile mutabakat sağlayamadık. Sözleşmeleri de 17 Kasım’da doldu. Beçi Kooperatifi daha önce görev yaptığı hatlarda görev yapmıyor, belediyemiz araçları görev yapıyor. Bu saate kadar herhangi bir sorun yaşanmadı."

"SÖZ KONUSU HATLARDA TAŞIMAYI BELEDİYE ARAÇLARI YAPACAK"

Beçi Kooperatifi yetkilileri ile defalarca toplantı yaptıklarını, ödeme şartlarındaki iyileştirmeye rağmen uzlaşma sağlanamadığını açıklayan Başkan Özlü; "Beçi Kooperatifi ile çok toplantılar yaptık. Kendileri ile bir önceki akşam gece 01.30’a kadar görüştüm. Onlara önerilerimizi sunduk, şartlarımızı iyileştirdik. Hatta bu toplantıları geniş katılımlı bir toplantı şeklinde düzenledik. Herkesin görüşünü tek tek dinledim. Bizim arkadaşlarımızı da dinledim. Bir gün sonra sabahtan kendilerine bir öneri gönderdik. Ödeme şartlarını iyileştirmiş olmamıza rağmen bu şartları kabul etmediler, uygun görmediler, sözleşmeyi imzalamadılar. Biz de kendimize başka bir yol, yöntem belirledik. Bu hatlardaki taşıma işini Düzce Ulaşım A.Ş. tarafından gerçekleştirmeye karar verdik" şeklinde konuştu.

TEK SEFERLİK BİNİŞ 20 TL YERİNE 9,60 LİRA OLACAK

Yeni sistemle birlikte öğrencilerin yüzde 50 tasarruf sağlayacağını vurgulayan Başkan Özlü; "Bu yeni durumda aradaki en önemli fark; öğrencilerimiz yeşil otobüslerde abonman kartı geçerli olmadığı için tek biniş 20 TL bilet bedeli ödüyorlardı. Yeni durumda öğrencilerimiz abonman aldıklarında 960 lira karşılığında 100 biniş yapabilecekler. Bunun anlamı şu; daha önce tek seferlik biniş 20 lira iken, şuan 9,60 liradır. Bu da öğrenci dostu üniversite şehrine yakışan bir durumdur. Gençlerimize, sevgili öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

GÖZDE NUR BAYAR

