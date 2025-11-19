Beyoğlu'nda bir kafede bulaşık deterjanıyla yapılmış kahve bir kadını hastanelik etti. Gözaltına alınan kafe sahibi ve kahveyi yapan kişinin ise ifadesi ortaya çıktı. Şahıslardan biri yanlış şişeden su koyduğunu itiraf ederken kafe sahibi ise "Duyunca dünya başımı yıkıldı" ifadelerini kullandı.

İstanbul Beyoğlu'nda yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanıyla yapıldığı iddia edilen kahveyi içen müşterinin zehirlenmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan kafenin sahipleri hakkında dün akşam "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

"TEZGAHIN ÜZERİNDEKİ ŞİŞEDEN SU DOLDURDUM"

Kafe mühürlenirken şahısların ifadeleri de ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre şüphelilerden Münire A., "Sıla Nur müşterilere yetişebilmek için panik olmuştu. Ben de kendisine 'Yardımcı olabileceğim bir konu var mı' diye sordum. O da bana mutfakta kahve makinesinde kahvelerin olduğunu, kahveleri fincana koyup yanlarında küçük bir suyla servis yapabileceğimi söyledi. Ben de mutfağa geçtim ve makinede bulunan kahveleri fincanlara koydum. Daha sonra küçük bardaklara orada tezgahın üzerinde bulunan şişeden su doldurdum ve masaya servis ettim. Daha sonra Sıla Nur'a tekrar 'Yapabileceğim bir şey var mı' diye sordum. Sıla Nur bana 'Bir kahve daha yapabilir misin' diye sordu. Ben de mutfağa tekrar girdim ve yine tezgah üzerinde bulunan şişeden kahve makinesine su doldurdum. Makine kahveyi yapınca kahveyi fincana koydum ve yine yanına bu şişeden bir bardak su doldurarak aynı masaya servis ettim" dedi.

"MÜŞTERİ FENALAŞINCA HASTANEYE GİTTİ"

Müşterinin kahveyi içtikten sonra fenalaştığını söyleyen Münire A. şöyle devam etti: "Kahvenin içerisinde alerjen bazı maddeler olabileceğini düşündük. Kahveleri kendimiz dahil başka kimselere tattırmadık. Kadını durumu kötüleşince arkadaşları hastaneye götürdüler. Biz de kadının tatmış olduğu kahveyi bir karton bardağa doldurarak kendilerine verdik ve hastaneye götürmelerini, belki bir karşılaştırma yapabileceklerini söyledik. Ben Sıla Nur'a su koyduğum şişeleri gösterdim ve bu şişelerden su koydum dedim.

"BİLEREK YAPMADIM ÇOK ÜZGÜNÜM"

Sıla Nur da bana şişelerin içindeki sıvının su değil deterjan olduğunu söyledi. Biz duruma çok üzüldük ve şaşırdık. Şişelerin üzerinde hiçbir ibare yoktu ve sıvının rengi sudan farksızdı. Ayırt etmek imkansızdı. Şişeler tezgahın üzerinde olduğu için ben su olduğunu düşünmüştüm. Bu olaydan sonra şişelerin üzerine siyah keçeli kalemle deterjan yazdım. Tekrar böyle bir yanlışlık olmasın diye. Ben bu duruma bilerek ve isteyerek sebep olmadım. Yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Zehirlenen kadını tanımıyorum."

"DÜNYA BAŞIMA YIKILIR GİBİ OLDU"

Sıla Nur Ö. ise "Münire bana içerisinde deterjan olduğunu bildiğim şişeleri göstererek 'Bu sulardan yaptım kahveyi' dedi. Ben bunu duyunca zaten dünya başıma yıkılır gibi oldu. 'Münire bu şişelerin içerisinde deterjan vardı' dedim. Bu şişeler sürekli olarak içerisine deterjan koyduğumuz cam şişelerdir. Üzerlerinde herhangi bir ibare yoktur. Deterjanların rengi su rengine benzer ve görünüş olarak sudan bir farkı yoktur. Yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün öğlen saatlerinde Ömer Avni Mahallesi'ndeki bir kafede A.Ö.T'nin (26) zehirlenerek hastaneye kaldırılması üzerine çalışma başlatmıştı.

Yapılan çalışmalarda, E.Ö'nün (52) kızlarının işlettiği kafede şişelere deterjan koyduğu, A.Ö.T'nin içtiği kahvenin yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanıyla yapıldığı belirlenmişti.

Ekipler, kahveyi yapan M.A. (50) ile işletme sahibi S.N.Ö'yü (28) gözaltına almıştı.

İşletme mühürlenirken, hastaneye kaldırılan genç kadının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti.

M.A'nın kahveyi yapması ve A.Ö.T'nin kafedeyken rahatsızlanması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, olaya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"17 Kasım 2025 tarihinde A.Ö.T. isimli hasta, dışarıda kahve içtikten sonra gelişen dilde ödem, nefes darlığı ve epigastrik ağrı şikayetleriyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanemizin acil servisine başvurmuş ve müdahalesi yapılmıştır. Tedavi ve müdahale sürecinde hastada kostik madde alımı şüphesi oluşmasının ardından acil endoskopi yapılmak üzere başka hastaneye sevki kararlaştırılmıştır."

Ancak hasta ve yakınının, sevk için beklemeyerek kendi istekleriyle hastaneden ayrılarak, aynı gün Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisine başvurduğunu belirten Güner, şunları kaydetmişti:

"Burada ön tetkikleri tamamlanmış ve endoskopi işlemi gerçekleştirilmiştir. Burada yapılan endoskopide hastada mide ve özofagusta hiperemi saptanmıştır. İşlem sonrası solunum yolundaki ödem nedeniyle hasta entübe edilerek yoğun bakımda takibe alınmıştır. Hastamızın bugün genel durumu iyiye gitmekte olup, solunum desteğinden ayrılmış durumda yoğun bakımda takip ve tedavisi devam etmektedir."

GÖZDE NUR BAYAR

