Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan trafik kazası geçirdi! Aracı takla atıp yandı

Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan trafik kazası geçirdi! Aracı takla atıp yandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan trafik kazası geçirdi! Aracı takla atıp yandı
Magazin Haberleri

“Survivor" yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan, korkunç bir trafik kazası geçirdi. Baylan, aracının uçurumdan yuvarlanarak beş takla attığını sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü isim, ayrıca "Arabamız şu an yanıyor" diyerek yardım istedi.

"Survivor" yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan, geçirdiği trafik kazasını sosyal medya hesabından gözyaşları içinde duyurdu.

Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan trafik kazası geçirdi! Aracı takla atıp yandı - 1. Resim
Baylan, paylaşımında“Arabayla kaza yaptık, 3-5 takla attık, ölümden döndük. Arabamız şu an yanıyor” diyerek yardım istedi.

Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan trafik kazası geçirdi! Aracı takla atıp yandı - 2. Resim

Kazanın ardından yüzünde yaralar oluştuğu görülen ünlü isim, aracın uçurumdan yuvarlanarak beş takla attığını ifade etti.

Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan trafik kazası geçirdi! Aracı takla atıp yandı - 3. Resim

"ARABADA BULUNAN HERKES ÇIKTI"

O anları sosyal medyada paylaşan Baylan, arabada bulunan herkesin çıkmayı başardığını ancak büyük şok yaşadığını söyledi.

Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan trafik kazası geçirdi! Aracı takla atıp yandı - 4. Resim

Kazadan sonra hastaneye kaldırılan Almeda Baylan’ın sağlık durumunun kontrol altında olduğu öğrenildi.

