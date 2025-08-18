Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan trafik kazası geçirdi! Aracı takla atıp yandı

"Survivor" yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan, geçirdiği trafik kazasını sosyal medya hesabından gözyaşları içinde duyurdu.

Baylan, paylaşımında“Arabayla kaza yaptık, 3-5 takla attık, ölümden döndük. Arabamız şu an yanıyor” diyerek yardım istedi.

Kazanın ardından yüzünde yaralar oluştuğu görülen ünlü isim, aracın uçurumdan yuvarlanarak beş takla attığını ifade etti.

"ARABADA BULUNAN HERKES ÇIKTI"

O anları sosyal medyada paylaşan Baylan, arabada bulunan herkesin çıkmayı başardığını ancak büyük şok yaşadığını söyledi.

Kazadan sonra hastaneye kaldırılan Almeda Baylan’ın sağlık durumunun kontrol altında olduğu öğrenildi.