Bebeğini daha yeni kucağına almıştı! Sahra Işık Aybirdi hastaneye kaldırıldı

2019 yılında iş adamı İdris Aybirdi ile evlenen Işık, geçtiğimiz yıl bebek beklediğini duyurmuş, Paris’te Eyfel Kulesi önünde yaptığı paylaşımda bebeklerinin erkek olduğunu açıklamıştı. Çift, oğullarına Pamir adını vereceklerini o günlerden duyurmuştu.

12 Haziran 2025’te dünyaya gelen Pamir, çiftin ilk çocukları oldu. Doğumun ardından sağlıklı beslenme ve sporla kısa sürede eski formuna kavuşan Sahra Işık, son haliyle dikkat çekmişti.

Ancak ünlü isim, hastaneden yaptığı paylaşımla takipçilerini endişelendirdi. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Işık, “Pamir çok şükür iyi, ateşi çıkmadı. Ben de çok daha iyiyim. Serumlar kendime getirdi. Doktor antibiyotik verdi ama kullanmadım. Beni bilirsiniz, güçlüyümdür. Arayan, soran herkese teşekkür ederim. Sevilmek güzel şey” ifadelerini kullandı.