Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Ünlü sunucu Ece Erken, eski eşiyle ilk kez böyle bir paylaşım yaptı! "Bir şans daha verdim"

Ünlü sunucu Ece Erken, eski eşiyle ilk kez böyle bir paylaşım yaptı! "Bir şans daha verdim"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ünlü sunucu Ece Erken, eski eşiyle ilk kez böyle bir paylaşım yaptı! &quot;Bir şans daha verdim&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar ile yaşadığı sorunları anlattı. Oğlu Eymen'in babasıyla buluştuğu fotoğrafı paylaşan Erken, “Benim ondan tek istediğim babalık görevini yapması” diyerek çocuk ve baba ilişkisiyle ilgili önemli mesajlar verdi.

Sunucu Ece Erken, 2014 yılında evlendiği Serkan Uçar ile bir yıl sonra boşanmıştı. Boşanmanın ardından eski eşiyle yaşadığı sorunlar sık sık gündeme gelen Erken, özellikle nafaka ödememesi gibi konuları dile getiriyordu.

Ünlü sunucu Ece Erken, eski eşiyle ilk kez böyle bir paylaşım yaptı! "Bir şans daha verdim" - 1. Resim

Daha önce yaptığı açıklamalarda, "Herkes baba olabilir ama herkes babalık yapamaz. Vicdanlı adamlardan çocuk yapın. Ben işin parasında değilim" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü sunucu Ece Erken, eski eşiyle ilk kez böyle bir paylaşım yaptı! "Bir şans daha verdim" - 2. Resim

Erken, oğlunu her zaman tek başına büyüttüğünü belirterek, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı. Paylaşımında, oğlu Eymen ile babası Serkan Uçar’ın birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Erken, şunları söyledi:

Ünlü sunucu Ece Erken, eski eşiyle ilk kez böyle bir paylaşım yaptı! "Bir şans daha verdim" - 3. Resim

"İLK DEFA ÖZEL DERS PARASINI ÖDEDİ"

"Yine bir şans verdim. Buraya zaten iş görüşmesine gelmiş Eymen'in babası. Burada da bir araya geldiler. Sonuçta 10 yaşına kadar ben büyüttüm ama Eymen büyüdü ve her şeyin farkında. Serkan da bence büyüdü; halasının da aracı olmasıyla işler düzene girdi. İlk defa özel ders parasını ödedi. Baba-oğul ilişkilerine hiç karışmak istemiyorum. Babasıyla vakit geçirecek tabii ki 10 yaşındaki çocuk. Tekrar beraber olma durumu kesinlikle yok. Benim ondan tek istediğim babalık görevini yapması."

Ünlü sunucu Ece Erken, eski eşiyle ilk kez böyle bir paylaşım yaptı! "Bir şans daha verdim" - 4. Resim

Ece Erken’in eski eşiyle buzları eritmesi ve paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın raporuna Türkiye'den sert tepki: FETÖ'nün asılsız ve temelsiz iddiaları...Artık iki kez düşünün! Aracının camından tükürdü cezayı yedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şinasi Yurtsever’in büyük hayali artık satışta! Kullanmaya ömrü yetmedi - MagazinEn büyük hayali artık satışta! Kullanmaya ömrü yetmediTürkan Şoray 25 kilo verip sevenlerini korkutmuştu! Kızı sağlık durumunu açıkladı - Magazin25 kilo verip sevenlerini korkutmuştu! Kızı gerçekleri açıkladıÖzcan Deniz'den Orhan Gencebay'a büyük jest! Kısa sürede çok konuşuldu - MagazinOrhan Gencebay'a büyük jest! Kısa sürede çok konuşulduUsta oyuncu Defne Yalnız yıllar sonra ekrana çıktı! Son hali herkesi şaşırttı: "Yaşlanmış bayağı" - MagazinYıllar sonra ekrana çıktı! Son hali herkesi şaşırttı: "Yaşlanmış bayağı"Yıllar sonra İstanbul’da! Sami Yusuf’tan anlamlı destek - MagazinYıllar sonra İstanbul’da! Sami Yusuf’tan anlamlı destekİbrahim Tatlıses kızını evden attırdı! Olay büyüdü, dava açıldı: 'Silah' detayı şaşırttı - MagazinKızını evden attırdı! Olay büyüdü, dava açıldı: 'Silah' detayı şaşırttı
Sonraki Haber Yükleniyor...