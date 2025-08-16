Ünlü sunucu Ece Erken, eski eşiyle ilk kez böyle bir paylaşım yaptı! "Bir şans daha verdim"

Sunucu Ece Erken, 2014 yılında evlendiği Serkan Uçar ile bir yıl sonra boşanmıştı. Boşanmanın ardından eski eşiyle yaşadığı sorunlar sık sık gündeme gelen Erken, özellikle nafaka ödememesi gibi konuları dile getiriyordu.

Daha önce yaptığı açıklamalarda, "Herkes baba olabilir ama herkes babalık yapamaz. Vicdanlı adamlardan çocuk yapın. Ben işin parasında değilim" ifadelerini kullanmıştı.

Erken, oğlunu her zaman tek başına büyüttüğünü belirterek, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı. Paylaşımında, oğlu Eymen ile babası Serkan Uçar’ın birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Erken, şunları söyledi:

"İLK DEFA ÖZEL DERS PARASINI ÖDEDİ"

"Yine bir şans verdim. Buraya zaten iş görüşmesine gelmiş Eymen'in babası. Burada da bir araya geldiler. Sonuçta 10 yaşına kadar ben büyüttüm ama Eymen büyüdü ve her şeyin farkında. Serkan da bence büyüdü; halasının da aracı olmasıyla işler düzene girdi. İlk defa özel ders parasını ödedi. Baba-oğul ilişkilerine hiç karışmak istemiyorum. Babasıyla vakit geçirecek tabii ki 10 yaşındaki çocuk. Tekrar beraber olma durumu kesinlikle yok. Benim ondan tek istediğim babalık görevini yapması."

Ece Erken’in eski eşiyle buzları eritmesi ve paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.