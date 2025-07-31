Sahra Işık Aybirdi bebeği için mevlid okuttu! O kareler sosyal medyada gündem oldu

Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, 2019 yılında iş adamı İdris Aybirdi ile hayatını birleştirmişti. Geçtiğimiz yıl bebek beklediklerini duyuran çift, heyecanlarını Paris'te Eyfel Kulesi önünde gerçekleştirdikleri cinsiyet partisiyle taçlandırmıştı.

O anlarda erkek bebek sahibi olacaklarını öğrenen çift, oğullarına “Pamir” adını vereceklerini açıklamıştı.

12 Haziran 2025’te ilk bebeklerini kucağına alan Sahra Işık ve İdris Aybirdi çifti, anne baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

"HAYIRLI OLSUN" YORUMLARI YAĞDI

Doğumun ardından sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam eden Sahra Işık, bu kez oğulları Pamir için düzenledikleri mevlid anlarını takipçileriyle paylaştı.

Bebeği için edilen duaları ve mevlid görüntülerini paylaşan Işık’a kısa sürede “Hayırlı olsun” mesajları yağdı.