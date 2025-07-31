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Sahra Işık Aybirdi bebeği için mevlid okuttu! O kareler sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sahra Işık Aybirdi bebeği için mevlid okuttu! O kareler sosyal medyada gündem oldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Survivor’ yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık Aybirdi, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ünlü isim, dünyaya gelen bebeği için mevlid düzenledi. Duygusal anları sosyal medya hesabından paylaşan Aybirdi’ye takipçilerinden yorum yağdı.

Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, 2019 yılında iş adamı İdris Aybirdi ile hayatını birleştirmişti. Geçtiğimiz yıl bebek beklediklerini duyuran çift, heyecanlarını Paris'te Eyfel Kulesi önünde gerçekleştirdikleri cinsiyet partisiyle taçlandırmıştı.

Sahra Işık Aybirdi bebeği için mevlit okuttu! O kareler sosyal medyada gündem oldu - 1. Resim

O anlarda erkek bebek sahibi olacaklarını öğrenen çift, oğullarına “Pamir” adını vereceklerini açıklamıştı.

Sahra Işık Aybirdi bebeği için mevlit okuttu! O kareler sosyal medyada gündem oldu - 2. Resim

12 Haziran 2025’te ilk bebeklerini kucağına alan Sahra Işık ve İdris Aybirdi çifti, anne baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sahra Işık Aybirdi bebeği için mevlit okuttu! O kareler sosyal medyada gündem oldu - 3. Resim

"HAYIRLI OLSUN" YORUMLARI YAĞDI

Doğumun ardından sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam eden Sahra Işık, bu kez oğulları Pamir için düzenledikleri mevlid anlarını takipçileriyle paylaştı.

Sahra Işık Aybirdi bebeği için mevlit okuttu! O kareler sosyal medyada gündem oldu - 4. Resim

Bebeği için edilen duaları ve mevlid görüntülerini paylaşan Işık’a kısa sürede “Hayırlı olsun” mesajları yağdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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