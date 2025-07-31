Bomba değişiklik... Kuruluş Osman'ın yeni başrolü belli oldu! O isim herkesi şaşırttı

ATV’de yayınlanan ‘Kuruluş Osman’da yeni sezon öncesi büyük değişiklikler yaşanıyor. Başrol oyuncusu Burak Özçivit’in bölüm başı ücret konusunda anlaşmaya varamayıp diziden ayrılmasının ardından, yapım ekibi kısa sürede yeni başrol oyuncusunu belirledi.

Son olarak ‘Kızıl Goncalar’ dizisinde canlandırdığı ‘Cüneyd’ karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Mert Yazıcıoğlu, ‘Kuruluş Osman’ dizisinde ‘Orhan Bey’ rolüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

'KURULUŞ OSMAN'IN 'ORHAN BEY'İ BELLİ OLDU

Bir süredir bu rolle ilgili görüşmeler yaptığı bilinen Yazıcıoğlu, teklifi kabul ederek kadroya resmen katıldı.

Bozdağ Film’den yapılan açıklamada, “Yeni dönem başlıyor! Osman Bey’in oğlu Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır. Hayırlı, uğurlu olsun. Hoş geldin Mert Yazıcıoğlu!” ifadelerine yer verildi.

Yönetmen koltuğuna Bülent İşbilen’in oturacağı yedinci sezonun senaryo çalışmaları sürerken, usta oyuncu Cihan Ünal da kadroya dahil oldu. Ünal, ‘Osman Bey’in yaşlılık dönemini canlandıracak.