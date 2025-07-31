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Bomba değişiklik... Kuruluş Osman'ın yeni başrolü belli oldu! O isim herkesi şaşırttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bomba değişiklik... Kuruluş Osman&#039;ın yeni başrolü belli oldu! O isim herkesi şaşırttı
Kuruluş Osman, Burak Özçivit, Mert Yazıcıoğlu, Dizi, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Kuruluş Osman’ dizisinden Burak Özçivit’in ayrılmasının ardından yeni başrol oyuncusu belli oldu. Bozdağ Film’in duyurusuna göre, Orhan Bey rolünü Mert Yazıcıoğlu canlandıracak.

ATV’de yayınlanan ‘Kuruluş Osman’da yeni sezon öncesi büyük değişiklikler yaşanıyor. Başrol oyuncusu Burak Özçivit’in bölüm başı ücret konusunda anlaşmaya varamayıp diziden ayrılmasının ardından, yapım ekibi kısa sürede yeni başrol oyuncusunu belirledi.

Bomba değişiklik... Kuruluş Osman'ın yeni başrolü belli oldu! O isim herkesi şaşırttı - 1. Resim

Son olarak ‘Kızıl Goncalar’ dizisinde canlandırdığı ‘Cüneyd’ karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Mert Yazıcıoğlu, ‘Kuruluş Osman’ dizisinde ‘Orhan Bey’ rolüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bomba değişiklik... Kuruluş Osman'ın yeni başrolü belli oldu! O isim herkesi şaşırttı - 2. Resim

'KURULUŞ OSMAN'IN 'ORHAN BEY'İ BELLİ OLDU

Bir süredir bu rolle ilgili görüşmeler yaptığı bilinen Yazıcıoğlu, teklifi kabul ederek kadroya resmen katıldı.

Bomba değişiklik... Kuruluş Osman'ın yeni başrolü belli oldu! O isim herkesi şaşırttı - 3. Resim

Bozdağ Film’den yapılan açıklamada, “Yeni dönem başlıyor! Osman Bey’in oğlu Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır. Hayırlı, uğurlu olsun. Hoş geldin Mert Yazıcıoğlu!” ifadelerine yer verildi.

Bomba değişiklik... Kuruluş Osman'ın yeni başrolü belli oldu! O isim herkesi şaşırttı - 4. Resim

Yönetmen koltuğuna Bülent İşbilen’in oturacağı yedinci sezonun senaryo çalışmaları sürerken, usta oyuncu Cihan Ünal da kadroya dahil oldu. Ünal, ‘Osman Bey’in yaşlılık dönemini canlandıracak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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