Sanatçı Mine Koşan’dan şoke eden itiraflar: Kan donduran detayları tek tek açıkladı: "Büyü yaptılar ama ben..."

“Sende Kalmış”, “Dert Bende”, “Bir Gülsen Yeter” gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalarda yer edinen ünlü şarkıcı Mine Koşan, Haberler.com ekranlarında Gökay Kalaycıoğlu’nun sunduğu “Haber Bahane” programına konuk oldu.

Hayatıyla ilgili bilinmeyenleri samimi bir dille anlatan Koşan’ın açıklamaları dikkat çekti. Sanat hayatına çok küçük yaşta başladığını söyleyen ünlü isim, çocukluk yıllarını şu sözlerle anlattı:

"8 yaşında sahneye çıktım, 11 yaşında plak doldurdum. Ama sokakta hiç oyun oynamadım. Hiç bebeğim olmadı. Diğer çocuklar gibi büyümedim. Benim çocukluğum sahnede geçti."

"O GÜNÜ HİÇ UNUTMAM"

Ailesinin yaşadığı maddi sıkıntılara müzikle katkı sağladığını dile getiren Koşan, o dönemi şöyle aktardı:

"Annemle babam tekstilciydi ama işlerini kaybedince yoksullaştık. O zaman anneme 'Sana çantayla para getireceğim' diyordum. İlk paramı aldığımda gerçekten çantayla eve götürdüm ve 'Anne, para aldım!' diye bağırdım. O günü hiç unutmam."

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Koşan’ın “manevi saldırılar” ile ilgili söyledikleri oldu.

"Rakiplerim benimle çok uğraştılar. Büyü yaptılar. Domuz yağı dâhil her şeyi gördüm. Ama Allah'a sığındım, dualarla kurtuldum" diyen sanatçı, yaşadığı zor dönemleri anlattı.