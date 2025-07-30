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Sanatçı Mine Koşan’dan şoke eden itiraflar: Kan donduran detayları tek tek açıkladı: "Büyü yaptılar ama ben..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sanatçı Mine Koşan’dan şoke eden itiraflar: Kan donduran detayları tek tek açıkladı: &quot;Büyü yaptılar ama ben...&quot;
Ünlü Sanatçı, Mine Koşan, Rakipler, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seslendirdiği unutulmaz şarkılarla hafızalara kazınan Mine Koşan, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rakiplerinin kendisine büyü yaptığını söyleyen ünlü sanatçı, “Domuz yağı dâhil her şeyi gördüm” diyerek yaşadıklarını anlattı.

“Sende Kalmış”, “Dert Bende”, “Bir Gülsen Yeter” gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalarda yer edinen ünlü şarkıcı Mine Koşan, Haberler.com ekranlarında Gökay Kalaycıoğlu’nun sunduğu “Haber Bahane” programına konuk oldu.

Sanatçı Mine Koşan’ın itiraflar: Kan donduran detayları tek tek açıkladı: "Büyü yaptılar ama ben..." - 1. Resim

Hayatıyla ilgili bilinmeyenleri samimi bir dille anlatan Koşan’ın açıklamaları dikkat çekti. Sanat hayatına çok küçük yaşta başladığını söyleyen ünlü isim, çocukluk yıllarını şu sözlerle anlattı:

Sanatçı Mine Koşan’ın itiraflar: Kan donduran detayları tek tek açıkladı: "Büyü yaptılar ama ben..." - 2. Resim

"8 yaşında sahneye çıktım, 11 yaşında plak doldurdum. Ama sokakta hiç oyun oynamadım. Hiç bebeğim olmadı. Diğer çocuklar gibi büyümedim. Benim çocukluğum sahnede geçti."

Sanatçı Mine Koşan’ın itiraflar: Kan donduran detayları tek tek açıkladı: "Büyü yaptılar ama ben..." - 3. Resim

"O GÜNÜ HİÇ UNUTMAM"

Ailesinin yaşadığı maddi sıkıntılara müzikle katkı sağladığını dile getiren Koşan, o dönemi şöyle aktardı:

"Annemle babam tekstilciydi ama işlerini kaybedince yoksullaştık. O zaman anneme 'Sana çantayla para getireceğim' diyordum. İlk paramı aldığımda gerçekten çantayla eve götürdüm ve 'Anne, para aldım!' diye bağırdım. O günü hiç unutmam."

Sanatçı Mine Koşan’ın itiraflar: Kan donduran detayları tek tek açıkladı: "Büyü yaptılar ama ben..." - 4. Resim

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Koşan’ın “manevi saldırılar” ile ilgili söyledikleri oldu.

"Rakiplerim benimle çok uğraştılar. Büyü yaptılar. Domuz yağı dâhil her şeyi gördüm. Ama Allah'a sığındım, dualarla kurtuldum" diyen sanatçı, yaşadığı zor dönemleri anlattı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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