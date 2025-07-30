Gözleri KaraDeniz'den ilk fragman geldi! İzleyen herkes benzer yorum yaptı

Karadeniz'in yaylalarında başlayan ve İstanbul’un karmaşık dünyasına uzanan etkileyici bir hikayeyi konu alan Gözleri KaraDeniz’in fragmanı ATV’nin resmi hesaplarında paylaşıldı.

Yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, çekimlerinin Karadeniz’in doğal güzelliklerinin ön planda olduğu Rize (Çamlıhemşin), Trabzon, Artvin bölgelerinde yapıldığı dizi daha yayınlanmadan eleştiri oklarının hedefi oldu.

SERT YORUMLAR GELDİ

Tanıtımı görenler “Hiç olmamış” , “Kızın gözlerinde duygu yok, boş bakıyor” , “Tutmaz bu dizi” , “Bu diziyi Karadeniz müzikleri de kurtarmaz”, “Maksimum 5 bölüm yayınlanır” , “Kesin erken final olur” tarzında sert yorumlar yaptı.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNİN KONUSU

Osman Maçari adlı güçlü bir aile reisi, sağlık sorunları nedeniyle geçmişiyle yüzleşmek durumunda kalır. Doğum sırasında hayatını kaybeden büyük aşkı Mercan’dan olan oğlu Azil’i korumak için annesi Asiye’ye teslim etmiştir. Şimdi Azil’i geri almak ister. Bu süreçte aşk, ihanet ve aile içi çatışmalar öne çıkar.

Halit Özgür Sarı’nın Azil, Özge Yağız’ın Güneş karakteriyle başrolde olduğu dizide Mehmet Özgür (Osman Maçari), Ayten Uncuoğlu (Asiye), Eren Ören (Dursun), Gizem Arıkan (Ayla), Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Yonca Şahinbaş, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Ebru Aykaç, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel yer alıyor.