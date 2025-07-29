Uzak Şehir ne zaman başlıyor? Yeni sezon için geri sayım

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, güçlü senaryosu ve etkileyici oyunculuklarıyla izleyicilerin favorisi olmaya devam ediyor. 28. bölümüyle sezon finali yapan dizi yaz tatiline girdi. Dizinin hayranları ise Uzak Şehir 2. sezonun ne zaman başlayacağını ve yeni sezon fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor.

Kanal D ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana güçlü senaryosu, etkileyici oyunculuk performansları ve duygusal sahneleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ve reytinglerin üst sıralarında yerini koruyan Uzak Şehir dizisinde 2. sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Peki Uzak Şehir 2. sezon ne zaman başlayacak, dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Seyirciler tarafından araştırılıyor.

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, ilk sezon sonrası yaz tatiline girmişti. İzleyiciler 28. bölümüyle sezon finali yapan dizinin ikinci sezonunu sabırsızlıkla bekliyor.

Senaryo çalışmalarına yaz boyunca devam eden ekibin çekimlere ağustos ayında yeniden başlayacağı belirtiliyor. Dizinin 2. sezonunun ise 8 Eylül ya da 15 Eylül 2025 Pazartesi akşamı yayınlanacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir'in yeni sezon fragmanı 29 Temmuz 2025 Salı günü itibariyle henüz yayınlanmadı. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrollerini paylaştığı dizi seyirciler tarafından ilgiyle karşılandı.

Dizinin 2. sezonu ve fragmanıyla ilgili güncel bilgilere ise Kanal D’nin resmi web sitesi veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabiliyor.