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Pedagojik formasyon kalktı mı, eğitim fakültesinde formasyon var mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Pedagojik formasyon kalktı mı, eğitim fakültesinde formasyon var mı?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren pedagojik formasyon sisteminde köklü bir değişikliğe imza attı. Eylül 2025 itibariyle yürürlüğe girecek yeni modelle birlikte pedagojik formasyon uygulaması tamamen sona mı eriyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren son derece kritik bir karar alarak pedagojik formasyon sisteminde köklü bir değişikliğe gitmişti.

1 Eylül 2025 itibariyle yürürlüğe girecek yeni modelin detayları açıklanırken, “Uzun yıllardır öğretmenlik için zorunlu olan pedagojik formasyon sertifikası uygulaması sona mı eriyor?” sorusu yeniden gündeme geldi.

Pedagojik formasyon kalktı mı, eğitim fakültesinde formasyon var mı? - 1. Resim

PEDAGOJİK FORMASYON KALKTI MI?

Öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyenlerin yakından takip ettiği pedagojik formasyon sertifikası, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararıyla 1 Eylül 2025 itibariyle tamamen sona eriyor.

Yeni modelle birlikte öğretmen adayları, pedagojik bilgi ve becerileri Milli Eğitim Akademisi bünyesinde alınacak özel bir eğitimle kazanacak.

Pedagojik formasyon kalktı mı, eğitim fakültesinde formasyon var mı? - 2. Resim

EĞİTİM FAKÜLTESİNDE FORMASYON VAR MI?

Yeni model, eğitim fakültelerinde de önemli değişiklikler getiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurusuna göre, eğitim fakültelerinde verilen pedagojik formasyon dersleri artık zorunlu olmayacak.

Mezun olan öğretmen adayları Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim alarak mesleki becerilerini geliştirecek.

Pedagojik formasyon kalktı mı, eğitim fakültesinde formasyon var mı? - 3. Resim

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Pedagojik formasyon, öğretmen adaylarının alması gereken bir sertifika programı olarak biliniyordu. Üniversitelerin lisans programlarından mezun olan veya mezuniyet aşamasında olan öğrenciler, pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmenlik için gerekli olan pedagojik yeterlilikleri kazanıyordu.

2023’te YÖK’ün aldığı kararla formasyon eğitimi bazı lisans programlarına seçmeli ders olarak eklenmiş ve uygulama bu şekilde devam etmişti. Ancak bu uygulama, 1 Eylül 2025'ten itibaren yerini tamamen yeni modele bırakacak.

Pedagojik formasyon kalktı mı, eğitim fakültesinde formasyon var mı? - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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