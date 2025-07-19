10 Kasım tatil mi? MEB'ten açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ara tatil kapsamına kasıtlı olarak alındığı iddiaları gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı ise iddialara cevap verdi ve anma etkinliklerinin gerçekleşeceğini geçmiş yıllardaki uygulamalarla açıkladı. İşte MEB 10 Kasım ara tatil iddialarına dair açıklamasının detayları...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nü birinci dönem ara tatiline denk geldiği iddialarına yönelik kapsamlı bir açıklama yaptı.

Bakanlık, sosyal medya ve bazı basın organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

10 KASIM TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, her yıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat günü olarak anılır ve resmi tatil kapsamında değildir. Okullar, bankalar ve devlet kurumları bu tarihte hizmet verirken ülke genelinde saat 09.05'te saygı duruşu ve anma etkinlikleri düzenlenir.

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre 10 Kasım 2025 Pazartesi gününe denk geliyor. Bu tarih MEB takviminde birinci dönem ara tatiline denk geliyor. Ara tatil tarihleri sosyal medyada gündem olurken çeşitli iddialar sonrası MEB'ten sert açıklama geldi.

MEB 10 KASIM ARA TATİL İDDİALARINA CEVAP

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminin 15 Mayıs 2025’te yayımlandığını ve 10 Kasım’ın ara tatil kapsamına alındığına dair iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Bakanlık, son üç eğitim yılında ara tatillerin okul açılışından sonraki 9. haftanın sonunda uygulandığını ve bu uygulamanın 2025-2026 yılında da devam ettiğinin altını çizdi.

3-7 Kasım 2025 ortak yazılı sınav haftası olması nedeniyle ara tatilin bu tarihler yapılamayacağı bu nedenle 10-14 Kasım tarihlerinin seçildiği açıklandı.

Yıllık çalışma takvimi pedagojik gerekçelerin yanı sıra aynı zamanda yasal zorunluluklar, resmi ve dini bayramlar, hafta sonları, ortak sınavlar, merkezî sınav tarihleri, öğretmen eğitim süreçleri, ara tatiller ve müfredat dengesi gibi çok sayıda parametre göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır.

Bakanlık, sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan iddialara “iftira ve karalama kampanyasının bir parçası” olarak nitelendirdi.

2024-2025 eğitim yılında 10 Kasım’ın pazar gününe denk gelmesi nedeniyle anma etkinliklerinin 4-8 Kasım’da yapıldığını ve aynı uygulamanın 2025-2026 yılında da sürdürüleceğini belirtti.

2025-2026 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Birinci dönem 8 Eylül 2025 Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma tamamlanacak.