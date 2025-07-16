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Okullar erken mi açılacak? MEB eğitim yılına önce başlayacak sınıfları açıkladı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Okullar erken mi açılacak? MEB eğitim yılına önce başlayacak sınıfları açıkladı!
Eğitim, Okullar, Okul Öncesi, 1. Sınıf, Tatil, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaz tatili devam ederken okulların açılacağı tarih merak konusu oldu. İlk, orta ve lise kademelerindeki milyonlarca öğrenci okullarda ilk ders zilinin ne zaman çalacağını araştırmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim yılına dair resmi takvimi duyurdu. Bu takvime göre okullar 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak. Ancak 1.sınıf ve okul öncesi eğitim görecek öğrenciler için okula başlama tarihi bir hafta önceye alındı. Peki, okullar erken mi açılıyor? 

Okullar erken mi açılacak? MEB eğitim yılına önce başlayacak sınıfları açıkladı! - 1. Resim

OKULLAR ERKEN Mİ AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 8 Eylül Pazartesi günü açılacak. Ancak okul öncesi eğitim ile ilkokul 1.sınıfa başlayacak öğrenciler alışma haftası nedeniyle 1-5 Eylül tarihlerinde okula başlayacak.

Okullar erken mi açılacak? MEB eğitim yılına önce başlayacak sınıfları açıkladı! - 2. Resim

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da 1.sınıfa yeni başlayacak öğrenciler ile okul öncesi eğitim alacak çocuklar için uyum haftası süreci devreye girecek. Bu kapsamda okul öncesi ve 1.sınıf öğrencileri için dersler 1 Eylül - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında başlayacak. 

Okullar erken mi açılacak? MEB eğitim yılına önce başlayacak sınıfları açıkladı! - 3. Resim

2025-2026 ARA TATİLLERİ NE ZAMAN?

Yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler için iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili planlandı. MEB’in duyurusuna göre tatil tarihleri şu şekilde:

Birinci ara tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili (sömestr): 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma

İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026

Okullar erken mi açılacak? MEB eğitim yılına önce başlayacak sınıfları açıkladı! - 4. Resim

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. 2025-2026 eğitim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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