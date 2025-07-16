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Okul servisi ve toplu taşımada yeni dönem! Zam kapıda...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Okul servisi ve toplu taşımada yeni dönem! Zam kapıda...
Okul Servisleri, Toplu Taşıma, Güvenlik, Acil Durum Butonu, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Okul servisleri ve toplu taşıma araçlarında yeni bir güvenlik uygulaması yürürlüğe girdi. Artık araçlara kamera sistemi, acil durum butonu ve araç takip cihazı yerleştirilmesi zorunlu oldu. Bu sistem güvenliği artırırken, maliyetler nedeniyle yeni zam taleplerini de gündeme getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, okul servisleri ve toplu taşıma araçlarında güvenliği artırmaya yönelik yeni bir uygulamayı yürürlüğe koydu. Yapılan düzenlemeye göre araçlara kamera sistemi, acil durum butonu ve araç takip cihazı takılması zorunlu oldu.

Sistemlerin, 112 Acil Çağrı Merkezi’yle entegre çalışacak şekilde yapılandırılması planlanırken, güvenliği ön planda tutan bu düzenleme, sektörde yeni maliyet kalemlerini de beraberinde getirdi.

Okul servisi ve toplu taşımada yeni dönem! Zam kapıda... - 1. Resim

SERVİS İŞLETMECİLERİ ZAM İSTİYOR

Servis işletmecileri, araçlara eklenecek teknolojik donanımların ciddi maliyet oluşturduğunun altını çizerek fiyat artışı beklentilerini dile getirdi.

Ekol TV'de yer alan habere göre servis İşletmecileri Odası Başkanı Gökhan Sınar, yüzde 35 zam taleplerinin olacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"YÜZDE 35 ARTIŞ TALEBİMİZ OLACAK"

"Kamera kayıt cihazı zorunlu olacak. Bu içeriyi ve dışarıyı kayıt edecek. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne entegre edilebilecek. Acil durumlarda hızlı müdahale edebilmek için böyle bir düzenleme yapıldı. Araçlar İçişleri Bakanlığı tarafından da takip edilecek. Sistemin maddi boyutu henüz belli değil. Yüzde 35 artış talebimiz olacak."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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