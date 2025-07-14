Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bugünden itibaren zorunlu oldu! Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem

Bugünden itibaren zorunlu oldu! Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem

Editör:
- Güncelleme:
Bugünden itibaren zorunlu oldu! Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
Gündem Haberleri

Okul servisleri ve toplu taşıma araçlarında yeni güvenlik dönemi başlıyor. Bugünden itibaren kamera, acil durum butonu ve takip cihazı takılması zorunlu olacak. Sistemler 112 Acil Çağrı Merkezi’yle entegre çalışacak.

Okul servisleri ve toplu taşıma araçlarında yeni dönem başlıyor. Bugün (14 Temmuz 2025) itibarıyla devreye giren uygulamayla, tüm okul servislerine ve toplu taşıma araçlarına kamera, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazı takılması zorunlu hale geldi.

Cihazlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne entegre olacak şekilde çalışacak. Montajı yapacak firmalar ve cihaz sağlayıcıları Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilecek.

Yeni sistemle birlikte araçlarda hem izlenebilirlik artacak hem de acil durumlara müdahale süresi kısalacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın X hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

"Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik"te, İçişleri Bakanlığı'nın öngördüğü ihtiyaçlara yönelik olarak yapılan değişiklikle araçlara takılacak kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazlarına ilişkin teknik kriterler yeniden düzenlendi.

Uygulamaya dair ayrıntılar ise Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yürürlüğe konulan "Seri Montaj Belgelendirme Yönergesi" ile belirlendi.

Bugünden itibaren zorunlu oldu! Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem - 1. Resim

TSE BELGELENDİRECEK

Düzenlemeyle; 112 Acil Çağrı Merkezine entegre çalışabilen cihaz setlerini sağlayan firmalara "Montaja Uygun Cihaz Belgesi" verilecek. Bu firmalar TSE'nin web sitesinden duyurulacak.

UYGULAMA 14 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Söz konusu cihazların montaj işlemleri, 14 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla, okul servis aracı tadilatı yapan; "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi'ne sahip tüm firmalar tarafından gerçekleştirilebilecek.

Bunun yanında, Türkiye'de 7 bölgede en az 10 servis noktasına ulaşılması kaydıyla yeni firmaların seri montaj yetkisi almasının da yolu açılacak.

Bugünden itibaren zorunlu oldu! Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem - 2. Resim

ACİL ÇAĞRI MERKEZİ İLE DOĞRUDAN BAĞLANTILI OLACAK

Montaj yapıldığı andan itibaren sistemlerin çalışır durumda oldukları tespit edilecek. Cihazlardaki uygun maliyetli SİM kartlar vasıtasıyla 112 ile veri iletişimi tesis edilerek, insan odaklı daha güvenli seyahat sağlanacak.

Yeni düzenleme ile;

  • Cihaz tedariğinden sorumlu firmalar ve montaj faaliyetini yürüten firmalar birbirinden ayrılıyor.
  • Cihaz setleri standart hale getiriliyor.
  • Araçlara kaliteli, izlenebilir ve güvenli cihaz montajı yapılıyor.
  • Cihaz-araç eşleşmesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından konum takibi kolaylaşıyor.
  • Uygulamaya okul servisleriyle başlanacak, akabinde cihazlar tüm toplu taşıma araçlarına takılacak.
  • Cihaz bilgileri, araçların şasi numaraları ile eşleştirilecek ve izlenebilecek.
Tüm gezegeni sarsan sinyal! Şimdiye kadarki en büyük kara delik çarpışması kaydedildiEce Vahapoğlu’nun baba acısı! Yatağında ölü bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TEMU'dan alışveriş yapanlar dikkat! 3 nokta vatandaşı çileden çıkardı, bakanlık harekete geçiyor - GündemVatandaş çileden çıktı, harekete geçiliyor4 yıl önce ölen adamın mezarında ürküten olay! Bal mumundan bebek ve muska bulundu - GündemMezarlıkta ürküten olay! Gören bir daha bakamıyorDevlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüşecek! Tarih belli oldu - GündemBahçeli, DEM Parti heyetiyle görüşecek!İBB soruşturmasında bir isim daha itirafçı oldu! "Evine çuvalla para gelirdi" - Gündem"Evine 2-3 günde bir çuvalla para gelirdi"Terörle mücadelede tam gaz! FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 33 tutuklama - GündemTerörle mücadelede tam gaz! FETÖ'ye 33 tutuklamaAnkara'daki yangın faciasında korkunç detay! 3 kişi canından olmuştu - GündemAnkara'daki yangın faciasında korkunç detay!
Sonraki Haber Yükleniyor...