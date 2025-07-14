Bugünden itibaren zorunlu oldu! Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem

Okul servisleri ve toplu taşıma araçlarında yeni güvenlik dönemi başlıyor. Bugünden itibaren kamera, acil durum butonu ve takip cihazı takılması zorunlu olacak. Sistemler 112 Acil Çağrı Merkezi’yle entegre çalışacak.

Okul servisleri ve toplu taşıma araçlarında yeni dönem başlıyor. Bugün (14 Temmuz 2025) itibarıyla devreye giren uygulamayla, tüm okul servislerine ve toplu taşıma araçlarına kamera, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazı takılması zorunlu hale geldi.

Cihazlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne entegre olacak şekilde çalışacak. Montajı yapacak firmalar ve cihaz sağlayıcıları Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilecek.

Yeni sistemle birlikte araçlarda hem izlenebilirlik artacak hem de acil durumlara müdahale süresi kısalacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın X hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

"Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik"te, İçişleri Bakanlığı'nın öngördüğü ihtiyaçlara yönelik olarak yapılan değişiklikle araçlara takılacak kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazlarına ilişkin teknik kriterler yeniden düzenlendi.

Uygulamaya dair ayrıntılar ise Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yürürlüğe konulan "Seri Montaj Belgelendirme Yönergesi" ile belirlendi.

TSE BELGELENDİRECEK

Düzenlemeyle; 112 Acil Çağrı Merkezine entegre çalışabilen cihaz setlerini sağlayan firmalara "Montaja Uygun Cihaz Belgesi" verilecek. Bu firmalar TSE'nin web sitesinden duyurulacak.

UYGULAMA 14 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Söz konusu cihazların montaj işlemleri, 14 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla, okul servis aracı tadilatı yapan; "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi'ne sahip tüm firmalar tarafından gerçekleştirilebilecek.

Bunun yanında, Türkiye'de 7 bölgede en az 10 servis noktasına ulaşılması kaydıyla yeni firmaların seri montaj yetkisi almasının da yolu açılacak.

ACİL ÇAĞRI MERKEZİ İLE DOĞRUDAN BAĞLANTILI OLACAK

Montaj yapıldığı andan itibaren sistemlerin çalışır durumda oldukları tespit edilecek. Cihazlardaki uygun maliyetli SİM kartlar vasıtasıyla 112 ile veri iletişimi tesis edilerek, insan odaklı daha güvenli seyahat sağlanacak.

Yeni düzenleme ile;