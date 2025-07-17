MEB ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Başvuru süreci devam ediyor!

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi kurumlarda görev yapmak isteyen ücretli öğretmen adayları için başvuru süreci devam ederken MEB ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır sorusu cevap aramaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Temmuz ve Ağustos aylarında alınan başvurular, ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından değerlendiriliyor.

MEB ücretli öğretmenlik başvurusunun nasıl yapıldığına dair araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl Temmuz ayında başlatılan başvurular Ağustos ayına kadar devam ediyor.

MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvurusu için adayların e-Devlet sistemine giriş yapmaları gerekiyor. Giriş işlemi, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile gerçekleştiriliyor. Sisteme giriş yapıldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Ücretli Öğretmenlik Başvurusu seçeneği tercih ediliyor.

Açılan başvuru formunda adayın kişisel bilgileri, eğitim durumu ve varsa KPSS puanı gibi detaylar yer alıyor. E-Devlet’e daha önceden kaydedilen cep telefonu ve e-posta adresleri forma otomatik olarak yansıyor. Mezuniyet bilgileri ise aday tarafından elle giriliyor. Eğer aday formasyon eğitimi aldıysa, ilgili kutucuğu işaretlemesi gerekiyor.

MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ücretli öğretmenlik başvuruları her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Ancak başvuru tarihleri her ilçe için farklılık gösterebiliyor. Başvuru tarihleri, adayın görev almak istediği ilçeye göre değişebileceği için adayların ilgili ilçe müdürlüklerinin duyurularını takip etmesi tavsiye ediliyor.