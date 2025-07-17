Yaraları bir daha kanadı, gözyaşları sel oldu! 6 Boşnak genç katledildiği alanda dualarla anıldı

Bosna Hersek'te 30 yıl önce yaşananlar tekrar hatırlandı. 1992-1995'teki savaşta "Akrepler" adı verilen Sırp paramiliter birlik tarafından kurşuna dizilerek öldürülen 6 Srebrenitsalı Boşnak genç için anma töreni yapıldı. O günlerin canlı şahidi Sevdalija Delic kardeşi Juso Delic için "O kadar dövülmüş, işkence görmüştü ki öz kardeşimi tanıyamadım" dedi.

Başkent Saraybosna'nın doğusunda yer alan Trnovo'da yıllar önce açılan derin yara adeta tekrar kanadı.

Katliamın 30. yılında 6 gencin katledildiği ormanlık alanda tören düzenlendi.

Törene savaş mağdurları derneklerinin temsilcileriyle kurşuna dizilen gençlerin yakınları katıldı. Katledilenlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

"GÖMLEK SAYESİNDE TEŞHİS EDİLDİ"

Öldürüldüğünde 25 yaşında olan Juso Delic'in kardeşi Sevdalija Delic, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin katledildiği videoyu izlediğinde onu zor tanıdığını çünkü infazdan önce ağır işkenceye maruz kaldığını söyledi.

DNA testinden sonra kardeşinin cenazesine ulaşabildiğini aktaran Delic, "Kardeşimi tanıyamadım. O kadar dövülmüş, işkence görmüştü ki öz kardeşimi tanıyamadım. Sonradan DNA testi ve üzerindeki gömlek sayesinde teşhis edildi." dedi.

Delic, kardeşinin Birleşmiş Milletlerin (BM) gözetimi altında katledildiğine işaret ederek "Sırp caniler, işgalciler bu katliamı yaptı. Eminim dünya bunu havadan izliyordu, bizim çektiğimiz acıyı kaydediyordu. 30 yıl sonra bile hala uluslararası topluma güvenmek yanlış. Dünya bizi sattı ve Sırpların yardımıyla katletti. Bugün hala 'bir daha asla' diyorlar ama canlı canlı izliyoruz, yine soykırımlar yaşanıyor. Ne BM var ne adalet var. Sadece güç var." ifadesini kullandı.

"DERS ALINSAYDI BUGÜN UKRAYNA, FİLİSTİN VE BAŞKA YERLER YANMAZDI"

Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic ise 30 yıl sonra dahi Srebrenitsa soykırımından ders alınmadığını aktardı.

Subasic, savaş suçlularının yüceltildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Gerçekler inkar ediliyor, soykırım reddediliyor. İnsanlık nerede, insanlık yok oldu, suçlular cesaretlendi. Bunun sorumlusu dünya, Avrupa, Bosna Hersek'in mahkemesi ve savcılığıdır. Srebrenitsa'dan sonra ders alınsaydı bugün Ukrayna, Filistin ve başka yerler yanmazdı. Biz burada dururken anneler ağlıyor, çocuklar öldürülüyor, kadınlar tecavüze uğruyor. İnsan hayatı bu kadar değersiz mi? Farklılık güzeldir ama bölünme değildir."

Kurbanların yakınları, bugün ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) sınırları içinde yer alan bölgede, öldürülen gençler için anıt yapılmasına izin verilmediğini belirtti.

TRNOVO'DA NELER YAŞANDI?

"Akrepler" isimli Sırp paramiliter birlik tarafından Temmuz 1995'te Trnovo'ya getirilen ve burada yere yatırılarak kurşuna dizilen Srebrenitsalıların en genci 16, en yaşlısı ise 36 yaşındaydı.

Katliamın görüntüleri, o dönemde dünya basınına da yansımış ve büyük tepki toplamıştı.

Yaşanan vahşetin ardından Sırp birliğinin komutanı Slobodan Medic, 20 yıl, birliğin mensupları Pero Petrasevic 13 yıl, Aleksandar Medic 5 yıl hapis cezası almıştı.