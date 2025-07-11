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Bosna Hersek'te tarihi açılış! Akümülatör fabrikası müze oldu, şehitlerin eşyaları ziyaret edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bosna Hersek&#039;te tarihi açılış! Akümülatör fabrikası müze oldu, şehitlerin eşyaları ziyaret edildi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin desteğiyle müzeye dönüştürülen Srebrenitsa'da Sırpların katliam yaptığı eski akümülatör fabrikası, soykırımın 30. yıl dönümünde açıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Srebrenitsa Soykırım Kurbanlarını Anma Müzesi"nin açılışını gerçekleştirerek konuşma yaptı. Konuşmasında "Adolf Hitler’in, Ratko Mladiç’in ve Binyamin Netanyahu’nun birbirinden hiçbir farkı yok" diyen Kurtulmuş, müzedeki tüyler ürperten bölümleri ziyaret etti. İşte Srebrenitsa'nın yıl dönümünde tarihe geçen tören...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Srebrenitsa Anıt Merkezinin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Srebrenitsa'daki soykırımın unutulmaması için katliamların işlendiği eski akümülatör fabrikası müzeye dönüştürüldü. 

TBMM Başkanı Kurtulmuş, müze açılışı için geldiği eski fabrika binasında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic ve Hırvat üye Zeljko Komsic tarafından karşılandı.

Kurtulmuş, müze alanında soykırım kurbanlarından kalan eşyaları, kurbanlara ait fotoğrafları inceledi ve 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşa ait videoları izledi.

Akümülatör fabrikası müze oldu! Şehitlerin eşyaları burada sergileniyor - 1. Resim

Yetkililerden bilgi alan Kurtulmuş daha sonra müze için hazırlanan anı defterini imzaladı. Açılışta Kurtulmuş'a, Türkiye'den gelen heyet ve Bosna Hersekli diğer yetkililer eşlik etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Srebrenitsa'nın utancı altında ezilen insanlık, bugün Gazze'nin utancı altında daha fazla ezilmekte ve daha büyük bir yükün altında kalmaktadır. Hep beraber Srebrenitsa'dan geçmiş bütün soykırımların ağır yükü altında kalan insanlık adına, bu duyarlılığı gösteren siz değerli uluslararası camianın mensuplarıyla beraber bundan sonraki bütün soykırımları engellemek için bir dayanışma içerisinde olalım." dedi.

Akümülatör fabrikası müze oldu! Şehitlerin eşyaları burada sergileniyor - 2. Resim

"HEPİMİZ BU MAHCUBİYETİ HİSSEDİYORUZ"

Kurtulmuş, 11 Temmuz'un geçen yıl BM'de "Srebrenitsa Soykırımını Anma ve Düşünme Uluslararası Günü" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, kararın önemli bir adım olduğunu ancak geç kalınmış bir özür niteliği taşıdığını belirtti.

Kurtulmuş şunları söyledi:

"Srebrenitsa ve Bosna Hersek’in halkına karşı ağır bir mahcubiyet içerisindeyiz. Hepimiz bu mahcubiyeti hissediyoruz. Aynı zamanda soykırım meselesine sahip çıkmak ve Srebrenitsa'da yaşananları unutturmamak için uluslararası camianın değerli insanları olarak da her platformda sesimizi yükseltmeye gayret ediyoruz.

"HİTLER'İN, MLADİÇ'İN VE NETANYAHU'NUN BİRBİRİNDEN HİÇBİR FARKI YOKTUR"

Modern zamanlarda üç önemli soykırıma şahit olduk. Bunlardan birisi Auschwitz, bir diğeri Srebrenitsa, bir diğeri de biz burada konuşurken Gazze'de devam eden Gazze soykırımı.

İkincisi, her üç soykırımın sorumluları da aynı tip insanlardır. Adolf Hitler’in, Ratko Mladiç’in ve Binyamin Netanyahu’nun birbirinden hiçbir farkı yoktur, aynı davranışa sahip insanlardır. Üçüncüsü ise her birisinde etnik temizlik ile hareket edilmiştir. Karşısında düşman gördükleri halkı tamamen yok etmek üzere kurulmuş olan eylemlerdir.

Her bir insan yaratılışta eşittir. Hiçbir insanın bir diğerinden hiçbir gerekçeyle üstünlüğü yoktur. Bunu bilerek, buna sahip olarak insanlığın bütün mirasına inşallah sahip çıkacağız."

Srebrenitsa soykırımının 30'uncu yıl dönümünde 7 soykırım kurbanının defnedileceğini belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün defnedeceğimiz 7 Srebrenitsalı şehidi rahmetle anıyorum ve inanın ki ruhlarının bu salonda, bizlerle birlikte olduğunu biliyorum. Cenab-ı Allah, Srebrenitsa şehitlerine rahmetiyle muamele etsin. Cennet-i Ala’da ağırlasın ve yeryüzünün en şerefli insanları olarak onları mükafatlandırsın."

Bosna Hersek'e gidenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken Srebrenitsa Soykırım Kurbanlarını Anma Müzesi'nden fotoğraflar:

Akümülatör fabrikası müze oldu! Şehitlerin eşyaları burada sergileniyor - 3. Resim

Akümülatör fabrikası müze oldu! Şehitlerin eşyaları burada sergileniyor - 4. Resim

Akümülatör fabrikası müze oldu! Şehitlerin eşyaları burada sergileniyor - 5. Resim

Akümülatör fabrikası müze oldu! Şehitlerin eşyaları burada sergileniyor - 6. Resim

Akümülatör fabrikası müze oldu! Şehitlerin eşyaları burada sergileniyor - 7. Resim

Akümülatör fabrikası müze oldu! Şehitlerin eşyaları burada sergileniyor - 8. Resim

Akümülatör fabrikası müze oldu! Şehitlerin eşyaları burada sergileniyor - 9. Resim

Akümülatör fabrikası müze oldu! Şehitlerin eşyaları burada sergileniyor - 10. Resim

Akümülatör fabrikası müze oldu! Şehitlerin eşyaları burada sergileniyor - 11. Resim

Akümülatör fabrikası müze oldu! Şehitlerin eşyaları burada sergileniyor - 12. Resim

Akümülatör fabrikası müze oldu! Şehitlerin eşyaları burada sergileniyor - 13. Resim

Akümülatör fabrikası müze oldu! Şehitlerin eşyaları burada sergileniyor - 14. Resim

Akümülatör fabrikası müze oldu! Şehitlerin eşyaları burada sergileniyor - 15. Resim

Akümülatör fabrikası müze oldu! Şehitlerin eşyaları burada sergileniyor - 16. Resim

Akümülatör fabrikası müze oldu! Şehitlerin eşyaları burada sergileniyor - 17. Resim

Akümülatör fabrikası müze oldu! Şehitlerin eşyaları burada sergileniyor - 18. Resim

Akümülatör fabrikası müze oldu! Şehitlerin eşyaları burada sergileniyor - 19. Resim

Akümülatör fabrikası müze oldu! Şehitlerin eşyaları burada sergileniyor - 20. Resim

Akümülatör fabrikası müze oldu! Şehitlerin eşyaları burada sergileniyor - 21. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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