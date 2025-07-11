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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı: İnsanlık tarihine kara bir leke!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı: İnsanlık tarihine kara bir leke!
Srebrenitsa Soykırımı, Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek, Soykırım, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'te düzenlenen Srebrenitsa Soykırımı 30. Yıl Anma Töreni"ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Uluslararası mahkeme kararlarına rağmen Srebrenitsa Soykırımı'nı inkar eden ve savaş suçlularını yücelten her türlü ifade ve beyanı reddediyoruz. Savaş sonrası evlerine dönen kişilere yönelik saldırı ve tacizleri lanetliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılı dolayısıyla bir video mesaj yayımladı. Bosna Hersek halkına Türkiye'deki 86 milyonun taziyesini ileten Erdoğan, "Balkanlar ve Avrupa'nın istikrarı bakımından Bosna Hersek'te tüm kesimleri kapsayan bir iç uzlaşının tesis edilmesi samimi temennimizdir. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzenine yönelik koşulsuz desteğimizin süreceğinden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı: İnsanlık tarihine kara bir leke! - 1. Resim

"TELEFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN VE UTANÇLA ANILACAK BİR ZAFİYET"

İnsanlık tarihine kara bir leke olarak kazınan Srebrenitsa Soykırımı'nın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen, vahşice öldürülen Boşnakların acısının halen yüreklerde taze olduğunu belirten Erdoğan, uluslararası toplumun soykırımı durdurmak için gerekli sorumluluğu üstlenmemesinin, telafisi mümkün olmayan ve utançla anılacak bir zafiyet olduğunu vurguladı.

Erdoğan, bu vahşeti görmezden gelen insanlıktan nasibini almamış zihniyetle mücadelelerini bugün de kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Her daim gündemde tuttuğumuz Birleşmiş Milletler reformu çağrımızın esasını işte bu 'bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın' zihniyetiyle mücadele oluşturuyor. Bu mücadelede büyük fikir ve devlet adamı merhum Aliya İzetbegoviç'in 'Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır' sözleri yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

"SOYKIRIMA KARŞI GÜÇLÜ İRADENİN TEZAHÜRÜ"

Türkiye'nin eş sunuculuğunda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 11 Temmuz'u "1995 Srebrenitsa Soykırımını Anma Uluslararası Günü" olarak ilan etmesinin, soykırıma karşı güçlü iradenin tezahürü olduğunu ifade eden Erdoğan, "Soykırımın işlendiği başlıca mahal olan Srebrenitsa Akü Fabrikası'nda ülkemizin desteğiyle kurulan Srebrenitsa Soykırımı Kurbanları Anma Müzesi'nin bu bakımdan önemli bir işlevi yerine getireceğine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı: İnsanlık tarihine kara bir leke! - 2. Resim

"SREBRENITSA'DAN GEREKLİ DERSLER ÇIKARILMADIĞININ GÖSTERGESİ"

"Ne acıdır ki bugün Gazze'de yaşananlar uluslararası toplumun Srebrenitsa'dan gerekli dersleri çıkarmadığını gösteriyor" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Srebrenitsa'da sessiz kalan uluslararası toplum, Filistin'de son yıllarda yaşanan zulümleri de sadece seyrediyor. İsrail yönetimi 57 bine yakın çocuk, kadın, yaşlı ve genç Filistinli'ye yönelik soykırımının hesabını er ya da geç hukuk ve tarih önünde verecektir. Uluslararası mahkeme kararlarına rağmen Srebrenitsa Soykırımı'nı inkar eden ve savaş suçlularını yücelten her türlü ifade ve beyanı reddediyoruz. Savaş sonrası evlerine dönen kişilere yönelik saldırı ve tacizleri lanetliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı: İnsanlık tarihine kara bir leke! - 3. Resim

Balkanlar ve Avrupa'nın istikrarı bakımından Bosna Hersek'te tüm kesimleri kapsayan bir iç uzlaşının tesis edilmesi samimi temennimizdir. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzenine yönelik koşulsuz desteğimizin süreceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye olarak gerek çok uluslu gerek ikili planda barış, huzur ve istikrarın korunması için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nda şehitlik mertebesine erişen Boşnak halkına bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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