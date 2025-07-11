Emine Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı: Acısı dün gibi taze!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bosna Hersek’in Srebrenitsa kentinde 1995 yılında Sırplar tarafından gerçekleştirilen ve insanlık tarihine kapkara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılında, "Hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı.
"HAYATTAN KOPARILAN BOSNALI KARDEŞLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUM"
Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılı dolayısıyla şunları kaydetti:
"Bugün, Srebrenitsa'yı anmak sadece yas tutmak değil, aynı zamanda insanlığın onurunu korumak için mücadele etmektir. Acısı dün gibi taze olan Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünde, hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum."