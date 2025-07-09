İmamoğlu davası TRT'de canlı mı yayınlanacak? Özel ve Bahçeli'den sonra Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in parti belediyelerinin yolsuzluk davalarının canlı yayınlanması talebine cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin davanın TRT'den canlı yayınlanmasına ilişkin çağrısına destek verdi.

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan Bahçeli'nin 'Dava canlı yayınlansın' çıkışıyla ilgili "Bana göre gayet güzel bir takdirdir, hayrolur. "ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ VE ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Dün partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Hatırlarsanız CHP Genel Başkanı, duruşmaların televizyon ekranlarından canlı yayınlanmasını talep etmişti. Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyi birebir takibinden yanadır, o halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun maşeri vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz. Türk milleti gerçekleri görsün, gerçekleri bilsin, hükmünü de ona göre versin diyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

CHP lideri Özel ise "3T demiştim, görülüyor ki o 3T'ye geliyoruz. Birincisi terörsüz ve demokratik Türkiye, ikincisi tutuksuz yargılanma, üçüncüsü TRT'den canlı yayın. Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamayı, Türkiye'nin hem terörsüz Türkiye'ye ulaşma umuduyla hem iç cepheyi güçlendirme, bir ve beraber olma, etrafımızdaki şartları değerlendirdiğimizde Türkiye'nin kendisini güçlü kılma noktasında atılmış önemli bir adım olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.