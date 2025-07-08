Özgür Özel'den "baklava kutusunda rüşvet" görüntülerine açıklama! "Başımdan aşağı kaynar sular döküldü"

CHP lideri Özgür Özel, Antalya Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, kamuoyuna yansıyan ve büyük tepki çeken "baklava kutusu içinde rüşvet parası" görüntüleri hakkında konuştu. Özel, "Yolsuzluk varsa kimsenin arkasında durmayız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manavgat Belediyesi'ne yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "zimmet" soruşturması ile Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin rüşvet aldığı iddia edilen görüntülere ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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BAKLAVA KUTUSUNDA 110 BİN EURO ÇIKTI

Halk TV canlı yayınına katılan Özgür Özel, Manavgat Belediyesi'ne yönelik operasyon sırasında kamuoyuna yansıyan baklava kutusu içinden 110 bin euro çıkan videoyu değerlendirdi.

"GERÇEKSE ALLAH BELASINI VERSİN"

CHP Genel Başkanı, "Ben o görüntüleri gördüm, başımdan aşağı kaynar sular döküldü ama o görüntüler montaj çıkarsa arkadaşın arkasında dururuz, ayrı bir şey. Görüntüler gerçekse Allah belasını versin. Yolsuzluk varsa kimsenin arkasında durmayız. Çünkü bu parti, Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden birine giderken, bütün belediyeleri kazanmış, belediyeleri iyi yönetirsek ülkenin anahtarını verecekler. Bu dönemde böyle bir işe kalkışıp da kendisinin ve ailesinin namusunu düşünmeyi bırak, partinin geleceğiyle oynayacak birini affetmek mümkün değildir. Bu kadar net. Ben iki tane muhakkik görevlendirdim. Birtakım bilgiler var. İç açıcı değil. Eğer öyle bir şey olduysa mahkemeyi falan değil, biz Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgisini, bilgisini, bilmem nesini bırakmayız" ifadelerini kullandı.