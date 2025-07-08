Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Özgür Özel'den "baklava kutusunda rüşvet" görüntülerine açıklama! "Başımdan aşağı kaynar sular döküldü"

Özgür Özel'den "baklava kutusunda rüşvet" görüntülerine açıklama! "Başımdan aşağı kaynar sular döküldü"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özgür Özel&#039;den &quot;baklava kutusunda rüşvet&quot; görüntülerine açıklama! &quot;Başımdan aşağı kaynar sular döküldü&quot;
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP lideri Özgür Özel, Antalya Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, kamuoyuna yansıyan ve büyük tepki çeken "baklava kutusu içinde rüşvet parası" görüntüleri hakkında konuştu. Özel, "Yolsuzluk varsa kimsenin arkasında durmayız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manavgat Belediyesi'ne yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "zimmet" soruşturması ile Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T'nin rüşvet aldığı iddia edilen görüntülere ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Özgür Özel'den

BAKLAVA KUTUSUNDA 110 BİN EURO ÇIKTI

Halk TV canlı yayınına katılan Özgür Özel, Manavgat Belediyesi'ne yönelik operasyon sırasında kamuoyuna yansıyan baklava kutusu içinden 110 bin euro çıkan videoyu değerlendirdi.

Özgür Özel'den

"GERÇEKSE ALLAH BELASINI VERSİN"

CHP Genel Başkanı, "Ben o görüntüleri gördüm, başımdan aşağı kaynar sular döküldü ama o görüntüler montaj çıkarsa arkadaşın arkasında dururuz, ayrı bir şey. Görüntüler gerçekse Allah belasını versin. Yolsuzluk varsa kimsenin arkasında durmayız. Çünkü bu parti, Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden birine giderken, bütün belediyeleri kazanmış, belediyeleri iyi yönetirsek ülkenin anahtarını verecekler. Bu dönemde böyle bir işe kalkışıp da kendisinin ve ailesinin namusunu düşünmeyi bırak, partinin geleceğiyle oynayacak birini affetmek mümkün değildir. Bu kadar net. Ben iki tane muhakkik görevlendirdim. Birtakım bilgiler var. İç açıcı değil. Eğer öyle bir şey olduysa mahkemeyi falan değil, biz Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgisini, bilgisini, bilmem nesini bırakmayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

50’den fazla çeşidi var… Vücuda yapışırsa dikkat: Sakın kolonya dökmeyinEski belediye başkanı denizde yüzerken kalp krizi geçirerek öldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski belediye başkanı denizde yüzerken kalp krizi geçirerek öldü - GündemEski belediye başkanı denizde hayatını kaybettiTürkiye 12 şehidine ağlıyor! Mağaradaki '2 dakika' detayı ortaya çıktı - GündemMağaradaki '2 dakika' detayı ortaya çıktı40 derece sıcaklığı 45 derece hissediyorlar! Tarlada en zorlu mücadele: Günde 12 saat... - Gündem40 derece sıcaklığı 45 derece hissediyorlar!Perulu hırsızların Zeytinburnu vurgunu! Sabiha Gökçen'de yakayı ele verdiler - GündemPark halindeki araçtan milyonluk vurgunBakan Yerlikaya tüm detayları duyurdu! 1 milyar TL'lik dev operasyon: 27 tutuklama - GündemYerlikaya duyurdu! 1 milyar TL'lik dev operasyonAK Parti'de sürpriz istifa! Sosyal medyada upuzun bir açıklama yaptı - GündemAK Parti'de sürpriz istifa!
Sonraki Haber Yükleniyor...