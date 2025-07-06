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CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP MYK'sı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik" ve "kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 5 Temmuz'daki MYK toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözler üzerine harekete geçti.

ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA SORUŞTURMA

Başsavcılıkça, Özgür Özel hakkında, "cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

"ÖZEL'İN BAZI SÖZCÜKLERİ BUGÜNE KADAR KULLANMADIĞI KELİMELERDİ"

TGRT canlı yayınında konuya ilişkin konuşan Gazeteci Gürkan Hacır, "Özgür Özel oldukça sert bir konuşma yaptı. Özellikle 3 belediye başkanı hakkındaki gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte Özel MYK'yı toplamıştı. Özel'in bazı sözcükleri bugüne kadar kullanmadığı kelimelerdi. Akabinde bir iki saat önce bu haberi aldık ama doğrulatmamız zaman aldı. Özel hakkında resen bir soruşturma başladı." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde partisinin Genel Merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalara imza atmıştı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, "Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. O gün sen ne hale düşeceğini kendin düşün ama bana bu milleti sokağa davet ettirme." demişti. CHP Genel Başkanı ayrıca, "2 Kasım'da yüreği yeteni seçime bekliyorum. ‘Birinci partiyim' diyeni seçim bekliyorum." ifadelerini de kullanmıştı.

Öte yandan Özel, geçtiğimiz günlerde İstanbul Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binası önünde otobüs üzerinden kalabalığa hitap ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti. Özel, "Ekrem Başkan'a ve arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz. Biz de kaya gibi onların arkasında duruyoruz. Her darbenin başında bir cuntası olur. Bu darbenin de üç savcısı, üç hakimi, üç tane gizli tanığı, iftiracıları var. Ve bu darbenin başında bir başkan, bir cunta başkanı var. Milletin geçmişte cumhurbaşkanı diye seçip yetki verdiği birisi Recep Tayyip Erdoğan artık cumhurbaşkanı değil cunta başkanıdır." demişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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