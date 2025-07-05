Özel'in "uçak röportajı" iddialarına net cevap! İletişim Başkanlığı son noktayı koydu

İletişim Başkanlığı, CHP lideri Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretlerinden dönüşte uçakta gazetecilerle yaptığı görüşmelerle ilgili iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, Özel’in iddialarının mesnetsiz ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu vurgulandı. Açıklamada, gazetecilerin sorularını kendi inisiyatifleriyle belirledikleri, ses kayıtlarının da gazeteciler tarafından haber amaçlı alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı ziyareti dönüşünde gazetecilerle yaptığı görüşmelere ilişkin iddialarına yönelik açıklama yapıldı.

"BİLİNÇLİ BİR ALGI OPERASYONU OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Özel'in dile getirdiği iddiaların tamamen gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon örneği olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Özel'in hiçbir somut veriye dayanmadan ortaya attığı mesnetsiz iddialar, gazetecilik mesleğini, basın özgürlüğünü ve kurumsal devlet yapısını hedef almakta ve siyaseten sorumsuz bir yaklaşımı gözler önüne sermektedir. Doğrusu, Sayın Cumhurbaşkanımız ile gazeteciler arasında gerçekleşen uçakta yapılan bu toplantılarda ses kaydı, haber amaçlı olarak toplantıya katılan gazeteciler tarafından alınmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımıza yöneltilen sorular da gazeteciler tarafından tamamen kendi inisiyatifleriyle belirlenmekte ve Sayın Cumhurbaşkanımıza tevcih edilmektedir. CHP Genel Başkanı Sayın Özel'in, gazetecileri itibarsızlaştırmaya ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalarını bilinçli bir algı operasyonu olarak değerlendiriyoruz. Kamuoyunu siyasal etikle bağdaşmayan bu tür dezenformasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özel, "O uçaktaki bütün gazetecilerin hepsine söylüyorum. Nasıl oluyor kayıt? Sorular belli. ‘Soruyu ben kendi kafamdan sordum’ diyen çıksın. Sorular belli. Cevapları Erdoğan veriyor. Kayıt alıyor musunuz arkadaşlar? Bir tane bant kaydını yayınlayacak var mı? Beni arayıp dinletecek var mı, ‘Ben aldım kaydı’ diye. Kayıt yasak. Kim kaydediyor? İletişim Başkanlığı, kim redakte ediyor, virgülüne, noktalı virgülüne kadar?" ifadelerini kullanmıştı.