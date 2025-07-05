AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Özgür Özel'e sert tepki: Meşru demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili "sandık korkusu" açıklamasına sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Çelik, Özel'in ifadelerini "siyasi cehaletin zirvesi" olarak nitelendirerek, bu söylemlerin meşru demokratik alanı tehdit ettiğini ve yok hükmünde olduğunu belirtti. Özel'in muhalefet anlayışını eleştiren Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm siyasi zaferlerini sandıkla kazandığını vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, saygısız bir üslupla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sandıktan korktuğunu söylemesinin, siyasi cehaletin zirvesi olduğunu belirtti.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN MEŞRU DEMOKRATİK ALANI TEHDİT EDEN SÖZLERİ YOK HÜKMÜNDEDİR"

"Özgür Özel'in temsil ettiği cehalet, artık muhalefet yapma biçimi açısından siyasi kimlik haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın siyasi zaferlerinin hepsi sandık yoluyla gerçekleşmiştir. Özgür Özel'in ait olduğu siyasi geleneğin ise çok partili hayatımızda sandığa dönük saldırganlığı marka olmuştur. Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatında, 'sandık' en kıymetli yol arkadaşıdır. Özgür Özel'in içinde olduğu siyasi gelenek ise tarihi olarak sandığa hasım muamelesi yapmıştır. Özgür Özel'in meşru demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir. Türkiye'de demokratik süreçler, CHP'nin kurultay mantığıyla işlemiyor. Özgür Özel'in, CHP'nin kurultay mantığıyla demokrasinin aynı şey olmadığını anlaması kendine yapacağı en büyük iyiliktir."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalara imza atmıştı. Özel, "Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. O gün sen ne hale düşeceğini kendin düşün ama bana bu milleti sokağa davet ettirme." demişti. CHP Genel Başkanı ayrıca, "2 Kasım'da yüreği yeteni seçime bekliyorum. ‘Birinci partiyim' diyeni seçim bekliyorum." ifadelerini de kullanmıştı.