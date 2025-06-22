ABD'nin İran'a saldırısı ile ilgili Ömer Çelik'ten açıklama: Cumhurbaşkanımız haklı çıktı

ABD'nin İran'a saldırıları dünya gündemine otururken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın olayların başından beri değerlendirmeleri haklı çıkmıştır. Bu aşamadan itibaren müzakere masası esas olmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran ve İsrail arasında 13 Haziran'da başlayan savaş devam ederken, ABD de İran'a ait nükleer tesisleri vurarak resmen savaşa dahil oldu.

Dünyayı tedirgin eden bu gelişmeyle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İsrail'in bölgeyi ateşe atmaya çalışmasının herkes için tehdit olduğunu vurgulayan Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail’in tüm bölgeyi ateşe atmaya çalışan saldırganlığı herkes için tehdit olmaya devam ediyor.

İsrail’in İran’a saldırısı sonrası, Cumhurbaşkanımız kapsamlı diplomatik temaslarla bölge ve dünya liderleriyle görüştü. Bu çerçevede müzakere masasının yegane çözüm zemini olduğunu en güçlü şekilde vurguladı. Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin barış diplomasisi için her türlü kolaylaştırıcı katkıyı yapmaya ve ev sahipliğine hazır olduğunu ifade etti.

ABD tarafından İran’ın nükleer tesislerine yapılan saldırıyla beraber bölgemizde çatışmaların daha da yayılması tehlikesi ortaya çıktı.

Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir. Cumhurbaşkanımızın müzakere masasına dönülmesi çağrısı ve Türkiye’nin bu temelde çizdiği çerçeve yegane çözüm yoludur. Cumhurbaşkanımızın olayların başından beri değerlendirmeleri haklı çıkmıştır. Bu aşamadan itibaren müzakere masası esas olmalıdır."