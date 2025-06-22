Tel Aviv'de 4 gün arayla iki farklı görüntü! Asılan Trump pankartı gündem oldu!

İsrail'de, ABD'nin İran'a yönelik saldırılara katılmasını sağlamak amacıyla yürütülen kamuoyu kampanyası kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump’a hitaben 18 Haziran'da "Bay Başkan, işi bitir" yazılı bir pankart asıldı. Bugün ise, gece saatlerinde ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri bombalaması sonucu Tel Aviv'de "Teşekkür ederim Bay Başkan" pankartı asıldı.

İsrail'de, ABD'nin İran'a saldırılara doğrudan katılıp katılmayacağı basında sıkça tartışılırken bugün sabaha karşı ABD, sürpriz bir saldırıyla İran'ın nükleer tesislerini vurdu.

"BAY BAŞKAN, İŞİ BİTİR"

18 Haziran'da İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bazı binalara asılan, ABD Başkanı Trump'a ithafen "Bay Başkan, işi bitir" yazılı pankartlar dikkat çekmişti. Bugün ise o pankartların yenileriyle değiştirildiği görüldü.

Tel Aviv'de 18 Haziran'da binalara asılan "Bay Başkan, işi bitir" yazılı pankart

"TEŞEKKÜR EDERİM BAY BAŞKAN"

Gece saatlerinde Basra Körfezi girişindeki ABD denizaltılarından ve B-2 bombardıman uçaklarından atılan füze ve bombalarla İran'daki nükleer tesisler bombalandı. ABD'nin sürpriz saldırısı sonrası Tel Aviv'deki bazı binalara "Teşekkür ederim Bay Başkan" pankartı asıldı.

Tel Aviv'de 22 Haziran'da binalara asılan "Teşekkür ederim Bay Başkan" yazılı pankart

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Bugün ise ABD Başkanı Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.