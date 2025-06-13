İran'da her yere bu pankartlar asıldı! İsrail'e dikkat çeken mesaj

İsrail, 'Yükselen Aslan Harekatı' adını verdiği saldırılarla İran'ı hedef aldı. Üst düzey yönetici ve bilim adamları hayatını kaybetti, İran misillemeye geçip 100'den fazla İHA havalandırdı. Öte yandan Tahran sokaklarında her yere "İsrail yıkımını memnuniyetle karşıladı" pankartları asıldı.

İsrail, gece saatlerinde İran'ın nükleer programının "kalbini" hedef aldığını söyleyip saldırdı. İsrail Başbakanı Netanyahu "Yükselen Aslan Harekatı" adı verilen saldırıların "İsrail'in varlığına yönelik İran tehdidini geri püskürtmeyi amaçlayan hedefli bir askeri operasyon" olduğunu söyleyip şu ifadeleri kullandı:

"İran son aylarda daha önce hiç atmamış olduğu adımları atarak, zenginleştirilmiş uranyumu silah haline getirmeye çalışıyor. Durdurulmazsa, İran çok kısa bir sürede nükleer silah üretebilir. Bir yıl olabilir. Birkaç ay içinde, bir yıldan daha kısa bir sürede olabilir. Bu, İsrail'in varlığı için açık ve mevcut bir tehlikedir"

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililerle 6 bilim adamı hayatını kaybetti.

Saldırı sonrası olay yerinden bir görünüm

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney yazılı bir açıklama yaparak İsrail'in "şeytani ve kanlı ellerini İran'a yönelik bir suçta kullandığını" ve "kendisinin de acı bir kader yaşayacağını" belirtti.

PANKARTLAR HER YERDE

Öte yandan Tahran sokaklarında İsrail'e yönelik tehdit pankartları asıldı.

"İsrail yıkımını memnuniyetle karşıladı" ifadeleri her yere asıldı.