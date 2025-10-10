Mavi Vatan'da tarihi an! Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan havalandı, hedefleri tam isabetle vurdu

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı en büyük tatbikatlarından biri olan DENİZKURDU-I/2025, Seçkin Gözlemci Günü'nde nefesleri kesen anlara sahne oldu.

Tatbikat kapsamında Türkiye'nin mavi vatandaki gücünün simgesi haline gelen TCG Anadolu gemisinden art arda havalanan iki Bayraktar TB3 SİHA tarihi göreve imza attı.

DENİZKURDU TATBİKATINDA GÖVDE GÖSTERİSİ

TCG Anadolu'nun güvertesinden kalkan ilk hava aracı olan Bayraktar TB3 PT-1R, Roketsan tarafından geliştirilen 2 adet MAM-L akıllı mühimmatıyla gerçekleştirdiği ikili salvo atışlarıyla hedefleri tam isabetle vurdu. Başarılı atışın ardından görevini tamamlayan SİHA, TCG Anadolu'ya döndü.

İlgili Haber MSB duyurdu! İnsansız deniz aracı MARLİN, DENİZKURDU tatbikatında ilk kez kullanıldı 92 gemi, 66 hava vasıtası! Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı başladı

Gemi güvertesinden havalanan ikinci SİHA Bayraktar TB3 PT-4 ise yine Roketsan üretimi olan daha yüksek tahrip gücüne sahip MAM-T mühimmatıyla hedefini imha etti. Milli SİHA, başarılı atışın ardından Dalaman'a intikal etti.

DENİZKURDU TATBİKATINDA BAYRAKTAR RÜZGARI

Eş zamanlı olarak KKTC'den havalanan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), tatbikat sahasına ulaştı. Bayraktar AKINCI kanatları altında taşıdığı ASELSAN üretimi TOLUN, ROKETSAN üretimi TEBER-82 Güdüm Kiti ve Baykar üretimi KEMANKEŞ-1 Mini Akıllı Seyir Füzesi ile 3 farklı hedefi başarıyla vurdu. Milli TİHA, başarılı görevin ardından Doğu Akdeniz'den Tekirdağ Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne döndü.