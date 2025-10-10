Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Mavi Vatan'da tarihi an! Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan havalandı, hedefleri tam isabetle vurdu

Mavi Vatan'da tarihi an! Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan havalandı, hedefleri tam isabetle vurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TCG Anadolu, Bayraktar TB3, Bayraktar AKINCI, Türk Silahlı Kuvvetleri, Roketsan, ASELSAN, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'dan havalanan iki Bayraktar TB3 SİHA, tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümünde hedeflerini kusursuz şekilde imha etti. KKTC'den kalkarak tatbikata katılan Bayraktar AKINCI TİHA ise 3 farklı mühimmatla yaptığı atışlarda hedefleri tam isabetle vurdu.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı en büyük tatbikatlarından biri olan DENİZKURDU-I/2025, Seçkin Gözlemci Günü'nde nefesleri kesen anlara sahne oldu.

Tatbikat kapsamında Türkiye'nin mavi vatandaki gücünün simgesi haline gelen TCG Anadolu gemisinden art arda havalanan iki Bayraktar TB3 SİHA tarihi göreve imza attı.

Mavi Vatan'da tarihi an! Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan havalandı, hedefleri tam isabetle vurdu - 1. Resim

DENİZKURDU TATBİKATINDA GÖVDE GÖSTERİSİ

TCG Anadolu'nun güvertesinden kalkan ilk hava aracı olan Bayraktar TB3 PT-1R, Roketsan tarafından geliştirilen 2 adet MAM-L akıllı mühimmatıyla gerçekleştirdiği ikili salvo atışlarıyla hedefleri tam isabetle vurdu. Başarılı atışın ardından görevini tamamlayan SİHA, TCG Anadolu'ya döndü.

Gemi güvertesinden havalanan ikinci SİHA Bayraktar TB3 PT-4 ise yine Roketsan üretimi olan daha yüksek tahrip gücüne sahip MAM-T mühimmatıyla hedefini imha etti. Milli SİHA, başarılı atışın ardından Dalaman'a intikal etti.

Mavi Vatan'da tarihi an! Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan havalandı, hedefleri tam isabetle vurdu - 2. Resim

DENİZKURDU TATBİKATINDA BAYRAKTAR RÜZGARI

Eş zamanlı olarak KKTC'den havalanan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), tatbikat sahasına ulaştı. Bayraktar AKINCI kanatları altında taşıdığı ASELSAN üretimi TOLUN, ROKETSAN üretimi TEBER-82 Güdüm Kiti ve Baykar üretimi KEMANKEŞ-1 Mini Akıllı Seyir Füzesi ile 3 farklı hedefi başarıyla vurdu. Milli TİHA, başarılı görevin ardından Doğu Akdeniz'den Tekirdağ Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

858 terabayt hükümet verisi yok oldu! Güney Kore'de yangın krizi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABB'deki konser yolsuzluğunda yeni gelişme! Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi - GündemMansur Yavaş için soruşturma izni talebiKarguFPV zırhı deldi! STM'de gövde gösterisi - GündemKarguFPV zırhı deldi! STM'de gövde gösterisiHürjet'te yeni gurur! 300'üncü test uçuşu tamamlandı - GündemHürjet'te yeni gurur! 300'üncü test uçuşu tamamlandıKKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye ile yeni bir döneme girdik, bu yoldan geri dönüş yok - Gündem"Türkiye ile yeni bir döneme girdik"İzmir'deki elektrik faciasında karar! Mahkeme 30 sanığa ceza yağdırdı - GündemMahkeme 30 sanığa ceza yağdırdı!Sahte diploma soruşturmasında yeni gelişme: 23 kişi tutuklandı - GündemSahte diploma soruşturmasında çok sayıda tutuklama var!
Sonraki Haber Yükleniyor...