MSB duyurdu! İnsansız deniz aracı MARLİN, DENİZKURDU tatbikatında ilk kez kullanıldı

Milli Savunma Bakanlığı, İnsansız deniz aracı MARLİN'in muharip su üstü platformlarıyla DENİZKURDU-II/2024 tatbikatında ilk kez kullanıldığını duyurdu. Bakanlık, "İlk kez DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı’nda uydu üzerinden başarıyla komuta edilen MARLİN İDA ile kazanılan yetenekler, ülkemizin bu alanda NATO çapında öncül olduğunu gösterdi" ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin DENİZKURDU-II/2024 tatbikatında ilk kez kullandığı TCB 1101 MARLİN-İnsansız Deniz Aracı (İDA) ile ilgili ayrıntılı açıklama yaptı. Bakanlık, Türkiye'nin MARLİN İDA ile kazandığı yeteneklerin NATO çapında öncül olduğunu belirtti.

Bakanlığın değerlendirmesi ise şöyle:

"İDA İLK KEZ KULLANILDI"

Elektronik Harp faydalı yükleri entegre edilmiş TCB 1101 MARLİN-İnsansız Deniz Aracı (İDA), 9-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı faaliyetlerine iştirak ettirilerek ilk kez fiilen muharip su üstü platformlarımız ile birlikte bir tatbikat senaryosu kapsamında görevlendirildi.

KATKISI BÜYÜK

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine 19 Ocak 2024 tarihinde alınan MARLİN İDA; DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı kapsamında, 11 Mayıs’ta Seçkin Gözlemci Günü’ne, 14-16 Mayıs’ta EH ve Keşif-Gözetleme faaliyetlerine istinaden tatbikatın Çok Tehditli Ortamda Harekât safhasına katıldı. Ayrıca Tanımlanmış Deniz Resmine katkı sağlandı.

"NATO ÇAPINDA ÖNCÜL"

İlk kez DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı’nda uydu üzerinden başarıyla komuta edilen MARLİN İDA ile kazanılan yetenekler, ülkemizin bu alanda NATO çapında öncül olduğunu göstererek önümüzdeki dönemde güdümlü mermili İDA’ların envantere girmesi ile birlikte bahse konu yetenek, kriz ve çatışma ortamında bir kuvvet çarpanı olarak kullanılabilecek.