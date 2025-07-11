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'Buna bile şükret' diyerek yüzüne tükürdüler! 30 yıl önce katledilen 7 soykırım kurbanı bugün toprağa verilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da işlenen soykırımın açtığı yara 30 yıldır kapanmadı. 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımda öldürülen ve kimlikleri tespit edilen soykırım kurbanlarından 7'si daha bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. Kurbanlardan Fata Bektic'in kızı Rotic ve eşi Remzo Rotic annelerinin mezarını nasıl bulduklarını anlattı.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 7 kurban için cenaze namazı kılınacak.

Cenaze namazı öncesinde  Srebrenitsa Anıt Merkezi'nde soykırımın 30. yılı dolayısıyla anma programı düzenlenecek.

Anma törenine katılacak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Srebrenitsa Anıt Merkezinin ortaklaşa gerçekleştirdiği proje kapsamında hayata geçirilen Srebrenitsa Soykırım Kurbanlarını Anma Müzesi açılışını da yapacak.

ANIT MEZARLIKTA TOPRAĞA VERİLEN KURBANLARIN SAYISI 6 BİN 772'YE YÜKSELECEK

Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yılında, kimlik tespiti yapılan ve ailesinin onay verdiği 7 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 11 Temmuz'daki anma törenlerinde defnedilecek 7 kurbandan en gençleri, öldürüldüklerinde 19 yaşında olan Senajid Avdic ve Hariz Mujic. Bu yıl defnedilecek tek kadın ve en yaşlı kurban olan Fata Bektic ise öldürüldüğünde 67 yaşındaydı.

 'BUNA BİLE ŞÜKRET' DİYEREK YÜZÜNE TÜKÜRDÜLER

Bu yıl toprağa verilecek 7 kişinin isimleri şöyle sıralandı:

"Senajid Avdic, Hariz Mujic, Fata Bektic, Hasib Omerovic, Sejdalija Alic, Rifet Gabeljic, Amir Mujcic."

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 772'ye yükselecek.

Behija ve eşi Remzo Rotic, Fata Bektic'in mezar yerini bulabilmek için yıllar sonra Srebrenitsa'ya gitti, Bektic'in gömüldüğünü düşündükleri yeri buldu.

'Buna bile şükret' diyerek yüzüne tükürdüler! 30 yıl önce katledilen 7 soykırım kurbanı bugün toprağa verilecek - 2. Resim

Mezar yerinden alınan kemikler için Behija Rotic, kan örneği verdi ve ocak ayında Tuzla şehrine çağrılarak annesine ait olduğu düşünülen kalıntıları tanımlaması istendi. Rotic, DNA örnekleriyle de doğrulanması üzerine annesinin cenazesine ulaştı.

Soykırımın gerçekleştirilmesinden 30 yıl sonra Rotic, annesinin cenaze törenine katılacak ve ona veda edecek.

7 kurbandan tek kadın ve en yaşlısı olan Fata Bektic'in kızı Rotic, Sırpların şehri işgal etmesiyle Potoçari'ye doğru yola çıktıklarını anlattı.

'Buna bile şükret' diyerek yüzüne tükürdüler! 30 yıl önce katledilen 7 soykırım kurbanı bugün toprağa verilecek - 3. Resim

Rotic'in eşi Remzo Rotic de yaşananları kayınpederi Meho Bektic'den dinlediğini belirterek, şunları söyledi:

"Yetkililere durumu bildirmişler. İki Sırp asker yanlarında kürek taşıyan dört gençle gelmişler. Kayınpederim karısının mezarının çok sığ kazılmaması için ricada bulunmuş ama Sırp askerler, 'buna bile şükret' diyerek onun üzerine tükürmüşler."

'Buna bile şükret' diyerek yüzüne tükürdüler! 30 yıl önce katledilen 7 soykırım kurbanı bugün toprağa verilecek - 4. Resim

SREBRENİTSA'DA NE OLDU?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

'Buna bile şükret' diyerek yüzüne tükürdüler! 30 yıl önce katledilen 7 soykırım kurbanı bugün toprağa verilecek - 1. Resim

POTOÇARİ MEZARLIĞI'NDA DUA

Soykırımın yıl dönümü yaklaştıkça Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da bulunan Potoçari Anıt Mezarlığı'nda, soykırım kurbanlarının yakınları havanın karardığı tenha saatlerde dua ediyor. 

'Buna bile şükret' diyerek yüzüne tükürdüler! 30 yıl önce katledilen 7 soykırım kurbanı bugün toprağa verilecek - 6. Resim

'Buna bile şükret' diyerek yüzüne tükürdüler! 30 yıl önce katledilen 7 soykırım kurbanı bugün toprağa verilecek - 5. Resim

'Buna bile şükret' diyerek yüzüne tükürdüler! 30 yıl önce katledilen 7 soykırım kurbanı bugün toprağa verilecek - 7. Resim

'Buna bile şükret' diyerek yüzüne tükürdüler! 30 yıl önce katledilen 7 soykırım kurbanı bugün toprağa verilecek - 8. Resim

'Buna bile şükret' diyerek yüzüne tükürdüler! 30 yıl önce katledilen 7 soykırım kurbanı bugün toprağa verilecek - 9. Resim

'Buna bile şükret' diyerek yüzüne tükürdüler! 30 yıl önce katledilen 7 soykırım kurbanı bugün toprağa verilecek - 10. Resim

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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