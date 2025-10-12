Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Balıkesir'de korkutan manzara! Sahil boyunca balık ölümleri görüldü

Balıkesir'de korkutan manzara! Sahil boyunca balık ölümleri görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, vatandaşları tedirgin eden bir manzara meydana geldi. Kıyıya vuran balıkların oluşturduğu görüntüler, sabah saatlerinde sahil boyunca yürüyen bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde endişe verici görüntüler ortaya çıktı.

Balıkesir'de korkutan manzara! Sahil boyunca balık ölümleri görüldü - 1. Resim

VATANDAŞ FARK ETTİ

Kıyıya vuran balıkların oluşturduğu görüntüler, sabah saatlerinde sahil boyunca yürüyen bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, kumsalda çok sayıda ölü balığın yer aldığı görülüyor.

Balıkesir'de korkutan manzara! Sahil boyunca balık ölümleri görüldü - 2. Resim

Bölgede zaman zaman benzer durumların yaşandığı belirtilirken, balık ölümlerinin nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Çağla Büyükakçay ve Mert Alkaya şampiyon oldu
