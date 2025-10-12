Balıkesir'de korkutan manzara! Sahil boyunca balık ölümleri görüldü
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, vatandaşları tedirgin eden bir manzara meydana geldi. Kıyıya vuran balıkların oluşturduğu görüntüler, sabah saatlerinde sahil boyunca yürüyen bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde endişe verici görüntüler ortaya çıktı.
VATANDAŞ FARK ETTİ
Görüntülerde, kumsalda çok sayıda ölü balığın yer aldığı görülüyor.
Bölgede zaman zaman benzer durumların yaşandığı belirtilirken, balık ölümlerinin nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
