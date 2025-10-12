Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
'1000 liralık ürün 100 liraya düştü" dediler, duyan koştu! Kuyruk gece başladı, izdiham çıktı

- Güncelleme:
Kartal'da yeni açılan bir mağazada 1000 liralık ürünün 100 liraya düştüğünü duyan gece yarısından itibaren kuyruk oluşturdu. Kuyruk metrelerce uzarken mağaza yetkilisi "Tüm Türkiye'den gelenler oldu, izdiham yaşandı" ifadesini kullandı.

Kartal'da bir mağazada indirim olduğunu duyan koştu. Kampanyada 1000 liralık ürünler 100 liraya düşünce vatandaşlar metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. 

Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, indirimli ürünleri kaçırmamak için gece saatlerinden itibaren sıraya girdi. Sabahın erken saatlerine kadar devam eden yoğunluk zaman zaman izdihama dönüştü.

'1000 liralık ürün 100 liraya düştü

"ÜŞÜDÜM AMA NE YAPACAKSIN"

Mağazadan alışveriş yapmak için sıra bekleyen Bediha Gökşen isimli bir vatandaş, "İndirimden faydalanmak için geldim. Saat, matkap, kulaklık başta olmak üzere her şeye ihtiyacım var. Üç saattir bekliyorum. Oğluma da lazım, bana da lazım. Üşüdüm ama ne yapacaksın? Zahmete katlanacaksın ki bir şeylere sahip olasın" dedi.

'1000 liralık ürün 100 liraya düştü

Tekirdağ'dan geldiğini söyleyen Turgay Küçük Fidan, "Saat 4'te buradaydık. Kampanyalı ürünlerden aldık, memnunuz. Böyle kampanyaların devamını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sabah saatlerinden beri sırada beklediğini söyleyen Hasan Ayyıldız, "Mağazanın açılışı için geldim ama çok yoğun. İçeri giremiyoruz. Sağlık olsun, başka günlerde gelmek umuduyla diyoruz" dedi.

'1000 liralık ürün 100 liraya düştü

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN AKIN ETTİLER

Yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten mağaza yetkililerinden Ahmet Ataibiş, "Matkaplarda kampanya yaptık. Saatlerde, kulaklıklarda, el fenerlerinde. Çoğu ürünlerimizi 100 liraya indirdik. 1000 liraya alınan ürün 100 liraya oldu. Bu da eski müşterilerimizin ve yeni gelenlerin ilgisini artırdı. Tüm Türkiye'den gelenler oldu, izdiham yaşandı. Hepsinden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

