Cami hoparlöründen isyan etti! Hayırlı cumalar mesajı dikkat çekti

Cami hoparlöründen isyan etti! Hayırlı cumalar mesajı dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gümüşhane, Ağrı, Komedi, Haber
Yaşam Haberleri

Gümüşhane’de kaynak makinesini bulamayan Fazlı Celep isimli vatandaş köy camisinden anons yapınca ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Boğazyayla Köyü’nde yaşayan ve inşaat işleriyle uğraşan Fazlı Celep, evinde su tesisatı yapmak için hazırlık yaptığı sırada kaynak makinesinin yerinde olmadığını fark etti. Kendisinden başka kimsenin kullanmadığı aleti bulmak için köyü didik didik arayan Celep, bir sonuç alamayınca son çareyi köyün camine giderek hoparlörlerden anons yapmakta buldu.

SİTEM DOLU SÖZLERİ 'HAYIR CUMALAR' İLE SON BULDU

Kaynak makinesinin kayıp olduğunu sitemli ve kendine has üslubuyla dile getiren Celep, " Bir Müslümana bir iş yapmaya gelmiyor. Benim makinemi niye alıyorsunuz komşular! Tekrar ediyorum ben hacı efendi, kaynak makinem kaybolmuştur, alanlar ve bulanlar namusu dairesinde getirsinler. Hayırlı Cumalar olsun cümleten" dedi.

