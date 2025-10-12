Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheliden 9'u tutuklandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memur Suçları Soruşturma Bürosunca Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda "rüşvet almak-vermek" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüpheliden 9'u sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

OPERASYON MSB İLE ORTAK YÜRÜTÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli yürütülen soruşturma kapsamında 2'si ihraç, 1'i emekli kurum personeli, 2'si bu kişilerin aile yakını, 28'si şirket yetkilisi olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında "rüşvet almak-vermek, rüşvete aracılık etmek" suçlarından Ankara merkezli 8 Ekim tarihinde gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüpheliden 9'u sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.