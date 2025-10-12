Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheliden 9'u tutuklandı!

Ankara'da rüşvet operasyonu: 33 şüpheliden 9'u tutuklandı!

Güncelleme:
Ankara&#039;da rüşvet operasyonu: 33 şüpheliden 9&#039;u tutuklandı!
Gündem Haberleri

Ankara'da Cumhuriyet Başsavcılığı, Memur Suçları Soruşturma Bürosunca Milli Savunma Bakanlığı ile rüşvet operasyonu gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 kişiden 9'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memur Suçları Soruşturma Bürosunca Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda "rüşvet almak-vermek" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüpheliden 9'u sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

OPERASYON MSB İLE ORTAK YÜRÜTÜLDÜ 

Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli yürütülen soruşturma kapsamında 2'si ihraç, 1'i emekli kurum personeli, 2'si bu kişilerin aile yakını, 28'si şirket yetkilisi olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında "rüşvet almak-vermek, rüşvete aracılık etmek" suçlarından Ankara merkezli 8 Ekim tarihinde gözaltı kararı verildi.  Haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüpheliden 9'u sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 

 

