Kaynak: Türkiye Gazetesi
Son dakika deprem haberi Muğla'dan geldi. AFAD Köyceğiz merkezli sarsıntı sonrası ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı. Deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlara sokaklara döküldü, işte ayrıntılar....

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Muğla sallandı. Peş peşe meydana gelen depremler yürekleri ağza getirdi. Bölge halkı şiddetli sarsıntı ile uyandı. Vatandaşlar kendilerini sokaklara attı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde Köyceğiz merkezli depremin detaylarını paylaştı. 

MUĞLA 4,1 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'da saat 06:40 sularında meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Merkezi Köyceğiz ilçesi olan depremin derinliği 12.01 kilometre olarak ölçüldü. Gelen ilk bilgiler arasında depremin birçok yerde hissedildiği yer aldı. 

BÖLGEDE ARTÇILAR SÜRÜYOR

Öte yandan bölgede 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların sürdüğü öğrenildi. 

Muğla'da şiddetli deprem oldu! Birçok yerden hissedildi, işte ilk veriler... - 1. Resim

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

