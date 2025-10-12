Erdoğan, Gazze zirvesi için Mısır'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze zirvesine katılmak için yarın Mısır'a gidecek. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eş başkanlığında ve 20'den fazla ülkeden liderlerin katılımıyla "Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi" adlı uluslararası zirve düzenleneceği bildirildi.

HEDEF BÖLGESEL GÜVENLİK VE İSTİKRAR!

Zirvenin, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeyi, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaları pekiştirmeyi, bölgesel güvenlik ve istikrar için yeni bir sayfa açmayı amaçladığı vurgulandı.

Uluslararası zirvenin, Trump'ın bölgede barışı sağlama ve dünya genelinde çatışmalara son verme yönündeki vizyonu ve gayreti kapsamında düzenleneceği aktarıldı.