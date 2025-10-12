Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Deprem kümesi o kente doğru büyüyor! Osman Bektaş'tan endişelendiren yorum

Deprem kümesi o kente doğru büyüyor! Osman Bektaş'tan endişelendiren yorum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Deprem kümesi o kente doğru büyüyor! Osman Bektaş&#039;tan endişelendiren yorum
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan bir açıklama geldi. Bektaş, özellikle Simav-Gediz faylarının oluşturduğu Uşak Deprem Kümesi'nin giderek büyüdüğünü ve Muğla yönüne doğru genişleme eğiliminde olduğunu belirtti.

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanı sallanmaya devam ediyor. Kütahya, İstanbul, Çankırı ve Van gibi kentlerden peş peşe gelen haberlerin ardından bir sarsıntı da gece saatlerinde Muğla'da kaydedildi.

AFAD'ın verilerine göre; Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 02.54'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin ardından Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, bölge faylarının artan stres altında olduğuna dikkat çekti. Bektaş, özellikle Simav-Gediz faylarının oluşturduğu Uşak Deprem Kümesi'nin giderek büyüdüğünü ve Muğla yönüne doğru genişleme eğiliminde olduğunu söyledi.

"DEPREM KÜMESİ MUĞLA'YA DOĞRU BÜYÜYOR"

Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Simav-Gediz Fayları'nın birlikte ürettiği Uşak deprem kümesi kuzeye, batıya ve güneye Muğla tarafına doğru büyüme eğiliminde. Girit-Rodos gerilme kaynağından kuzeye doğru yapılan stres transferi bölge faylarını (Muğla çevresi ) gerilmeyle yüklüyor."

Bu durumun, bölgede ilerleyen dönemlerde daha yüksek büyüklükte depremlere zemin hazırlayabileceğine işaret eden Bektaş, Muğla ve çevresindeki yerleşimlerin bu sismik baskıya karşı dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

