Bugün maç var mı, kimin maçı var? 12 Ekim Bugünkü Maçlar Takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün maç var mı, kimin maçı var merak ediliyor. 12 Ekim 2025 Pazar günü hem Avrupa’da hem de Dünya Kupası Elemeleri kapsamında önemli mücadeleler sahne alacak. Süper Lig’e milli ara verilirken milli takımların karşılaşmalarıyla futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 12 Ekim Bugünkü Maçlar Takvimi ise futbolseverler ile paylaşıldı!

Bugün maç var mı, kimin maçı var belli oldu! Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri kapsamında birçok ülke sahaya çıkarken gruplardaki liderlik yarışları merakla takip edilecek.

Günün öne çıkan maçları arasında Danimarka-Yunanistan, Romanya-Avusturya ve Hollanda-Finlandiya mücadeleleri bulunuyor. Tüm maçlar EXXEN ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bugün maç var mı, kimin maçı var? 12 Ekim Bugünkü Maçlar Takvimi - 1. Resim

BUGÜN MAÇ VAR MI?

FIFA Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri’nde bugün birçok grup karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. Günün ilk maçı H Grubu’nda San Marino ile Güney Kıbrıs arasında saat 16.00’da başlayacak. 

Bugün maç var mı, kimin maçı var? 12 Ekim Bugünkü Maçlar Takvimi - 2. Resim

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Bu akşam C Grubu’nda saat 19.00’da İskoçya kendi sahasında Belarus’u ağırlayacak. Aynı saatte Hollanda ile Finlandiya karşı karşıya gelirken, her iki maç da EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Bugün maç var mı, kimin maçı var? 12 Ekim Bugünkü Maçlar Takvimi - 3. Resim

12 EKİM BUGÜNKÜ MAÇLAR TAKVİMİ

H Grubu

16.00 - San Marino - Güney Kıbrıs (EXXEN)

21.45 - Romanya - Avusturya (EXXEN, S Sport Plus)

C Grubu

19.00 - İskoçya - Belarus (EXXEN)

21.45 - Danimarka - Yunanistan (EXXEN)

G Grubu

19.00 - Hollanda - Finlandiya (EXXEN)

21.45 - Litvanya - Polonya (EXXEN)

L Grubu

19.00 - Faroe Adaları - Çekya (EXXEN)

21.45 - Hırvatistan - Cebelitarık (EXXEN)

