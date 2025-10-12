Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Bugün Sultanlar Ligi'nde hangi maçlar var, nereden izlenir? 12 Ekim voleybol maç programı

TVF Sultanlar Ligi’nde heyecan 12 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla sürüyor. Gün boyunca hem Fenerbahçe Medicana hem Eczacıbaşı hem de THY sahneye çıkacak. Beşiktaş, Galatasaray Daikin, Aydın BB ve Nilüfer Belediyespor gibi ekiplerin de parkede olacağı yoğun programın yayınlanacağı kanallar ve şifresiz seçenekler belli oldu.

Türkiye Kadınlar voleybol ligi, yeni haftasında nefes kesen karşılaşmalara sahne oluyor. Avrupa’nın en güçlü liglerinden biri olarak gösterilen Sultanlar Ligi’nde bugün birçok dev mücadele oynanacak. Ligde gün boyunca altı farklı maç yapılırken Sultanlar Ligi maçları nereden izlenir, hangi kanalda belli oldu. İşte 12 Ekim 2025 Sultanlar Ligi maç programı, saatleri ve yayıncı kanallar...

BUGÜN SULTANLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR VAR?

12 Ekim Pazar günü oynanacak maçlar sabah saatlerinden itibaren başlıyor. İşte Sultan Ligi maç programı:

12.00 | Beşiktaş - İlbank | TVF Voleybol TV Youtube

14.00 | Aras Kargo - Fenerbahçe Medicana | TRT Spor Yıldız

15.00 | Eczacıbaşı - Kuzeyboru | TRT Spor 

18.30 | Galatasaray Daikin - Aydın BB | TRT Spor

19.00 | Göztepe - Nilüfer Bld. |  TVF Voleybol TV Youtube 

20.30 | THY - Bahçelievler Bld. | TRT Spor Yıldız

Bugün Sultanlar Ligi'nde hangi maçlar var, nereden izlenir? 12 Ekim voleybol maç programı - 1. Resim

SULTANLAR LİGİ MAÇLARI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

TVF Sultanlar Ligi’nin bu haftaki karşılaşmaları TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve TVF Voleybol TV YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek. Özellikle Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin, Eczacıbaşı ve THY gibi takımların maçlarının TRT ekranlarından yayınlanacak. TVF Voleybol TV ise YouTube üzerinden ücretsiz yayın yaparak dijital platformda geniş bir kitleye ulaşıyor. Maçlar şifresiz olarak voleybol izleyicisiyle paylaşılıyor. 

