Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, hangi kanalda? 2025 Dünya Superbike Şampiyonası devam ediyor!

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, hangi kanalda? 2025 Dünya Superbike Şampiyonası devam ediyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, hangi kanalda? 2025 Dünya Superbike Şampiyonası devam ediyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, hangi kanalda belli oldu. Dünya Superbike Şampiyonası (WorldSBK) 2025 sezonu, heyecan dolu 11. yarış haftasıyla Portekiz’deki Estoril Pistinde devam ediyor. Şampiyonanın en dikkat çeken isimlerinden Toprak Razgatlıoğlu, cumartesi günü koşulan ilk ana yarışta üstün bir performans sergileyerek zaferle pistten ayrıldı.

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, hangi kanalda merak ediliyor. Cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında BMW Motorrad takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu, adeta pistte fırtına gibi esti. 1:34.203’lük derecesiyle Estoril pist rekorunu kıran milli sporcu, en yakın rakibi Nicolò Bulega’ya 0.346 saniye fark atarak “polden” başlama hakkını elde etti. Üçüncü sırada ise Ducati pilotu Álvaro Bautista yer aldı.

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, hangi kanalda? 2025 Dünya Superbike Şampiyonası devam ediyor! - 1. Resim

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI NE ZAMAN?

Dünya Superbike Şampiyonası (WorldSBK) 2025 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dünya Superbike Şampiyonası’nın Estoril etabında ikinci gün yarışları 12 Ekim Pazar günü yapılacak.

Cumartesi günkü sıralama turlarında 1:34.203’lük derecesiyle pist rekorunu kıran Toprak, en yakın rakibi Nicolò Bulega’ya 0.346 saniye fark atarak “polden” start alma hakkını kazandı.

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, hangi kanalda? 2025 Dünya Superbike Şampiyonası devam ediyor! - 2. Resim

Yarışın ilk startında yaşanan kaza nedeniyle kırmızı bayrak çekildi, ikinci startın ardından Toprak temkinli bir başlangıç yaptı. Bir süre beşinci sıraya kadar gerilese de kısa sürede toparlanarak liderliği yeniden ele geçiren Toprak, şampiyonada puan farkını 41’e yükseltti.

Toprak Razgatlıoğlu yarış sonrası yaptığı açıklamada “Benim için inanılmaz bir sonuç. Yarın iki zorlu yarışımız daha var, yine elimden geleni yapmaya çalışacağım.” ifadelerini kullandı.

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, hangi kanalda? 2025 Dünya Superbike Şampiyonası devam ediyor! - 3. Resim

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Superpole yarışı saat 13.00’te, ikinci ana yarış ise saat 14.35’te ve 16.00'da başlayacak. Toprak Razgatlıoğlu’nun pazar günkü mücadeleleri Türkçe anlatımla canlı olarak Red Bull TV üzerinden izlenebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Güllü'nün yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kızı ve oğlu her şeyi anlattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'de kış saati uygulaması ne zaman kalktı? Saatler bu yıl geri alınacak mı araştırılıyor - HaberlerTürkiye'de kış saati uygulaması ne zaman kalktı? Saatler bu yıl geri alınacak mı araştırılıyorFatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsü neden kapalı, ne zaman açılacak? Sebebi açıklandı! - HaberlerFatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsü neden kapalı, ne zaman açılacak? Sebebi açıklandı!Türkiye - Bulgaristan maç kadrosu belli oldu mu? İşte Mlli maçın ilk 11'leri... - HaberlerTürkiye - Bulgaristan maç kadrosu belli oldu mu? İşte Mlli maçın ilk 11'leri...11 Ekim Bursa su kesintileri: BUSKİ duyurdu, Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - Haberler11 Ekim Bursa su kesintileri: BUSKİ duyurdu, Bursa'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?Sıcaklıklar düşüyor: 2025 İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - HaberlerSıcaklıklar düşüyor: 2025 İstanbul'a kar ne zaman yağacak?EGM promosyon anlaşması ihale tarihi 2025: Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) banka maaş promosyon teklifi ne zaman açıklanacak? - HaberlerEGM promosyon anlaşması ihale tarihi 2025: Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) banka maaş promosyon teklifi ne zaman açıklanacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...