Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, hangi kanalda? 2025 Dünya Superbike Şampiyonası devam ediyor!

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, hangi kanalda merak ediliyor. Cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında BMW Motorrad takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu, adeta pistte fırtına gibi esti. 1:34.203’lük derecesiyle Estoril pist rekorunu kıran milli sporcu, en yakın rakibi Nicolò Bulega’ya 0.346 saniye fark atarak “polden” başlama hakkını elde etti. Üçüncü sırada ise Ducati pilotu Álvaro Bautista yer aldı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI NE ZAMAN?

Dünya Superbike Şampiyonası (WorldSBK) 2025 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dünya Superbike Şampiyonası’nın Estoril etabında ikinci gün yarışları 12 Ekim Pazar günü yapılacak.

Yarışın ilk startında yaşanan kaza nedeniyle kırmızı bayrak çekildi, ikinci startın ardından Toprak temkinli bir başlangıç yaptı. Bir süre beşinci sıraya kadar gerilese de kısa sürede toparlanarak liderliği yeniden ele geçiren Toprak, şampiyonada puan farkını 41’e yükseltti.

Toprak Razgatlıoğlu yarış sonrası yaptığı açıklamada “Benim için inanılmaz bir sonuç. Yarın iki zorlu yarışımız daha var, yine elimden geleni yapmaya çalışacağım.” ifadelerini kullandı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Superpole yarışı saat 13.00’te, ikinci ana yarış ise saat 14.35’te ve 16.00'da başlayacak. Toprak Razgatlıoğlu’nun pazar günkü mücadeleleri Türkçe anlatımla canlı olarak Red Bull TV üzerinden izlenebilecek.