Bisiklette Bike Fest rüzgarı esecek! Dünya yıldızları Sakarya’da
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dünya yıldızlarını ve bisiklet tutkunlarını Sakarya’nın kalbinde buluşturan bisiklet festivaline ev sahipliği yapmaya devam ediyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun destekleriyle 2018 yılından bu yana düzenlenen Sakarya Bike Fest, “Gelecek için Pedal Çevir” mottosu ile 15-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.
2024 Sakarya Bike Fest kapsamında yer alan MTB Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası, MTB Cup, MTB Night Cup, Tour of Sakarya yol bisikleti yarışları ile bisikletin kalbi 7. kez Sakarya’da atacak.
* 2024 Sakarya Bike Fest’in en büyük organizasyonu ise 26 Mayıs’ta koşulacak MTB Dağ Bisikleti Eliminatör (XCE) Dünya Kupası olacak. MTB Cross-Country disiplininin dünyaca ünlü yıldızları Sakarya’da buluşacak.
* 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu 2024 Sakarya Bike Fest ile kutlanacak. Akrobasi şovları ile motosiklet gösterisi yapan Türkiye Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat, şarkıları milyonlarca beğeni alan İkilem konseri Sakarya Ayçiçek Bisiklet Vadisini gençlik şölenine dönüştürecek…
* UCI MTB Eliminatör Dünya Kupası 26 Mayıs’ta gerçekleşecek. Kadın ve Erkeklerin zamana karşı yarışlarının ardından 8’li finaller koşulacak. Ardından Kadınlar ve Erkekler UCI MTB Eliminatör Dünya Kupası gerçekleşecek, 11 gün süren bisiklet şöleni seremoni, Birkan Polat şovu ve konser akabinde sona erecek.
2024 Sakarya Bike Fest kapsamında; dağ bisikletinde dünyanın en önemli yarışı MTB Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası, 2024 MTB Cup, Sakarya MTB Night Cup ve Tour of Sakarya yol bisikleti yarışları ile Sakarya, büyük bir heyecana tanıklık edecek festivalin basın lansmanı 15 Mayıs’ta Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirildi.
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Sakarya Büyüksehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan ve Sakarya Bike Fest Organizasyon Direktörü Aziz Sırnaç katılım gösterdi.
Ülkemin Bisiklet ailesi için de bisiklet kültürünün gelişmesinde bisiklet dostu şehir unvanı çok önemli. Ben inanıyorum ki Sakarya da çok daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Bu şehri olimpiyat şehri olarak görüyorum. Tüm spor branşlarında Sakarya’dan büyük başarılar geliyor. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nin açılışıyla beraber dünyanın en önemli sporcuları buraya geliyor. Hem Sakarya’nın tanıtımına hem de spor turizmin gelişmesini sağlıyor. Bisikletin tabana yayılması için çok çalıştık. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu yansımaları son 3 yılda farklı bir boyuta ulaştı. 2024 Sakarya Bike Fest Açılış Seremonisi 15 Mayıs’ta düzenlenecek. Sakarya’da, Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle bir bisiklet merkezine dönüştürülen Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde her yıl olduğu gibi büyük bir coşku ile düzenlenecek olan festival, 15 Mayıs’ta Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak. Sakarya’dan Karasu’ya 4 gün, 4 Etapta 513,4 km
16 Mayıs’ta Prolog Yarışı ile Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden start alacak olan “Tour Of Sakarya” yol bisikleti yarışı büyük heyecana sahne olacak. Vatandaşların merakla beklediği ve 4 gün, 4 Etapta 513,4 km olarak gerçekleştirilecek yarış, Sakarya’dan Karasu’ya doğal güzelliklerin içinden geçen görsel bir şölene dönüşecek.
UCI 2.2 kategorisinde düzenlenecek yarışın parkuru şu şekilde olacak:
1. Etap16 Mayıs Prolog Etabı / Sakarya-Sakarya
2. Etap 17 Mayıs Sakarya-Akmeşe Camili–Bisiklet Vadisi
3. Etap 18 Mayıs Sakarya-Kaynarca
4. Etap19 Mayıs Sakarya-Kaynarca-Karasu
Tour of Sakarya 14 Takımdan 105 Sporcuya Ev Sahipliği Yapacak
Tour of Sakarya’ya katılacak takımlar:
Takımın Adı-Kategorisi-Ülkesi
1. CHINA GLORY TEAM Continental TeamÇin
2. VINO SKO TEAMContinental TeamKazakistan
3. SPOR TOTO CONTINENTAL TEAMContinental TeamTürkiye
4. KONYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYE SPOR (KBB)Continental TeamTürkiye
5. SAKARYA BB PRO TEAMContinental TeamTürkiye
6. BEYKOZ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPORContinental TeamTürkiye
7. MADAR PRO CYCLING TEAMContinental TeamCezayir
8. ALMATY ASTANA MOTORSContinental TeamKazakistan
9. DFT CCN PWR MESHKIN SHAHRClub Teamİran
10. KARYA CYCLING TEAM Club TeamTürkiye
11. VELO BURSA TEAMClub TeamTürkiye
12. MONGOLIAN NATIONAL TEAMNational TeamMoğolistan
13. IRAN NATIONAL CYCLING TEAM (IRI)National Teamİran
14. NATIONAL UZBEKISTAN CYCLING TEAMNational TeamÖzbekistan
MTB Eliminator yarışlarında dünyanın en büyük yarışı Sakarya'nın kalbinde
2024 Sakarya Bike Fest Dağ bisikleti yarışı Sakarya MTB Cup 16 Mayıs’ta, gece yarışı ise 18 Mayıs’ta vadi içindeki parkurda koşulacak.
En büyük organizasyon ise 26 Mayıs’ta koşulacak MTB Dağ Bisikleti Eliminatör (XCE) Dünya Kupası olacak. Nefes kesen rekabete sahne olacak MTB Dünya Kupası teknik becerinin üzerinde dayanıklılığı vurgulayan ve en uzun 24 saat sürede tamamlanan MTB Dağ Bisiketi Eliminatör Dünya Kupası ile Sakarya, dünya MTB yıldızlarına ev sahipliği yapacak. 2024 Sakarya Bike Fest, Dünya Kupası töreni sonrası yapılacak kapanış seremonisi ile son bulacak.
Sakarya Bike Fest Sponsorlar ve Destekçilerle Büyüyor
T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Sakarya Bike Fest, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Turizm Geliştirme Ajansı’ndan (TGA) güç alıyor.
Bisiklet Dostu Şehir Sakarya…
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından "Bisiklet Dostu Şehir" unvanına layık görülen Sakarya’da bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülüyor. Dünyanın en modern tesislerinden olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası, Dağ Bisikleti Maraton Serisi, MTB Cup, BMX Supercross Dünya Kupası gibi birçok uluslararası yarışlara ev sahipliği yapıyor. BMX ve dağ bisikleti gibi birçok parkurun bulunduğu tesiste, seyirci alanları ve sosyal tesisler de yer alıyor.
Bisiklet Şölenine Dönecek Etkinliğin Programı…
Sakarya’nın bisiklete doyacağı etkinliğin programı şu şekilde olacak:
15 Mayıs14.00-15.00Basın Lansmanı
14.00-16.00Lisans Kontrol Tour of Sakarya
15.00-17.00Lisans Kontrol Sakarya MTB Cup
17.30-18.00Takım Menajerleri Toplantısı Tour of Sakarya
18.00-18.30Takım Menajerleri Sakarya MTB Cup
20.00-21.00Açılış Seremonisi
16 Mayıs08.45-09.45İmza Seremonisi Tour of Sakarya
10.00-11.40Tour of Sakarya Prolog Start
11.45-12.00Tour of Sakarya Prolog Ödül Töreni
16.00-17.40Sakarya MTB Cup
17.45-18.00Sakarya MTB Cup Ödül Töreni
17 Mayıs08.45-09.45İmza Seremonisi Tour of Sakarya
10.00-13.05Tour of Sakarya Etap 1 Start
13.10-13.30Tour of Sakarya Etap 1 Ödül Töreni
18 Mayıs08.45-09.45İmza Seremonisi Tour of Sakarya
10.00-13.35Tour of Sakarya Etap 2 Start
13.40-14.00Tour of Sakarya Etap 2 Ödül Töreni
20.00-21.40Sakarya MTB Night Cup
21.45-22.00Sakarya MTB Night Cup Ödül Töreni
19 Mayıs14.45-15.45İmza Seremonisi Tour of Sakarya
16.00-19.25Tour of Sakarya Etap 3 Start
19.30-20.00Tour of Sakarya Etap 3 Ödül Töreni
20.00-20.45Birkan Polat Show
21.00-22.00İkilem Konseri
20-23 MayısAlan Toparlama ve Temizlik İşlemleri
23-24 MayısHazırlık- Alan Toparlama ve Temizlik İşlemleri
25 MayısTraining Day
26 Mayıs13.30-14.10Training
14.15-14.30Time Trials Women
14.30-14.45Time Trials Men
14.45-15.151/8 Finals Women
15.15-15.451/8 Finals Men
16.00-17.00Finals Women and Men – UCI XCE World Cup
17.15-17.40Seremoni
18.00-18.45Birkan Polat Show
19.00-20.30Konser