Bisiklette Bike Fest rüzgarı esecek! Dünya yıldızları Sakarya’da

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dünya yıldızlarını ve bisiklet tutkunlarını Sakarya’nın kalbinde buluşturan bisiklet festivaline ev sahipliği yapmaya devam ediyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun destekleriyle 2018 yılından bu yana düzenlenen Sakarya Bike Fest, “Gelecek için Pedal Çevir” mottosu ile 15-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

2024 Sakarya Bike Fest kapsamında yer alan MTB Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası, MTB Cup, MTB Night Cup, Tour of Sakarya yol bisikleti yarışları ile bisikletin kalbi 7. kez Sakarya’da atacak.



* 2024 Sakarya Bike Fest’in en büyük organizasyonu ise 26 Mayıs’ta koşulacak MTB Dağ Bisikleti Eliminatör (XCE) Dünya Kupası olacak. MTB Cross-Country disiplininin dünyaca ünlü yıldızları Sakarya’da buluşacak.



* 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu 2024 Sakarya Bike Fest ile kutlanacak. Akrobasi şovları ile motosiklet gösterisi yapan Türkiye Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat, şarkıları milyonlarca beğeni alan İkilem konseri Sakarya Ayçiçek Bisiklet Vadisini gençlik şölenine dönüştürecek…



* UCI MTB Eliminatör Dünya Kupası 26 Mayıs’ta gerçekleşecek. Kadın ve Erkeklerin zamana karşı yarışlarının ardından 8’li finaller koşulacak. Ardından Kadınlar ve Erkekler UCI MTB Eliminatör Dünya Kupası gerçekleşecek, 11 gün süren bisiklet şöleni seremoni, Birkan Polat şovu ve konser akabinde sona erecek.





2024 Sakarya Bike Fest kapsamında; dağ bisikletinde dünyanın en önemli yarışı MTB Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası, 2024 MTB Cup, Sakarya MTB Night Cup ve Tour of Sakarya yol bisikleti yarışları ile Sakarya, büyük bir heyecana tanıklık edecek festivalin basın lansmanı 15 Mayıs’ta Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Sakarya Büyüksehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan ve Sakarya Bike Fest Organizasyon Direktörü Aziz Sırnaç katılım gösterdi.

Ülkemin Bisiklet ailesi için de bisiklet kültürünün gelişmesinde bisiklet dostu şehir unvanı çok önemli. Ben inanıyorum ki Sakarya da çok daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Bu şehri olimpiyat şehri olarak görüyorum. Tüm spor branşlarında Sakarya’dan büyük başarılar geliyor. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nin açılışıyla beraber dünyanın en önemli sporcuları buraya geliyor. Hem Sakarya’nın tanıtımına hem de spor turizmin gelişmesini sağlıyor. Bisikletin tabana yayılması için çok çalıştık. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu yansımaları son 3 yılda farklı bir boyuta ulaştı. 2024 Sakarya Bike Fest Açılış Seremonisi 15 Mayıs’ta düzenlenecek. Sakarya’da, Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle bir bisiklet merkezine dönüştürülen Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde her yıl olduğu gibi büyük bir coşku ile düzenlenecek olan festival, 15 Mayıs’ta Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak. Sakarya’dan Karasu’ya 4 gün, 4 Etapta 513,4 km

16 Mayıs’ta Prolog Yarışı ile Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden start alacak olan “Tour Of Sakarya” yol bisikleti yarışı büyük heyecana sahne olacak. Vatandaşların merakla beklediği ve 4 gün, 4 Etapta 513,4 km olarak gerçekleştirilecek yarış, Sakarya’dan Karasu’ya doğal güzelliklerin içinden geçen görsel bir şölene dönüşecek.

UCI 2.2 kategorisinde düzenlenecek yarışın parkuru şu şekilde olacak:

1. Etap​16 Mayıs Prolog Etabı / Sakarya-Sakarya

2. Etap 17 Mayıs Sakarya-Akmeşe Camili–Bisiklet Vadisi

3. Etap 18 Mayıs Sakarya-Kaynarca

4. Etap​19 Mayıs Sakarya-Kaynarca-Karasu

Tour of Sakarya 14 Takımdan 105 Sporcuya Ev Sahipliği Yapacak

Tour of Sakarya’ya katılacak takımlar:

Takımın Adı​​​​​​-Kategorisi-​​​Ülkesi

1. CHINA GLORY TEAM​ ​​​Continental Team​​Çin

2. VINO SKO TEAM​​​​​Continental Team​​Kazakistan

3. SPOR TOTO CONTINENTAL TEAM​​​Continental Team​​Türkiye

4. KONYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYE SPOR (KBB)​Continental Team​​Türkiye

5. SAKARYA BB PRO TEAM​​​​Continental Team​​Türkiye

6. BEYKOZ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR​​Continental Team​​Türkiye

7. MADAR PRO CYCLING TEAM​​​Continental Team​​Cezayir

8. ALMATY ASTANA MOTORS​​​​Continental Team​​Kazakistan

9. DFT CCN PWR MESHKIN SHAHR​​​Club Team​​​İran

10. KARYA CYCLING TEAM ​​​​Club Team​​​Türkiye

11. VELO BURSA TEAM​​​​Club Team​​​Türkiye

12. MONGOLIAN NATIONAL TEAM​​​National Team​​​Moğolistan

13. IRAN NATIONAL CYCLING TEAM (IRI)​​National Team​​​İran

14. NATIONAL UZBEKISTAN CYCLING TEAM​​National Team​​​Özbekistan



MTB Eliminator yarışlarında dünyanın en büyük yarışı Sakarya'nın kalbinde

2024 Sakarya Bike Fest Dağ bisikleti yarışı Sakarya MTB Cup 16 Mayıs’ta, gece yarışı ise 18 Mayıs’ta vadi içindeki parkurda koşulacak.

En büyük organizasyon ise 26 Mayıs’ta koşulacak MTB Dağ Bisikleti Eliminatör (XCE) Dünya Kupası olacak. Nefes kesen rekabete sahne olacak MTB Dünya Kupası teknik becerinin üzerinde dayanıklılığı vurgulayan ve en uzun 24 saat sürede tamamlanan MTB Dağ Bisiketi Eliminatör Dünya Kupası ile Sakarya, dünya MTB yıldızlarına ev sahipliği yapacak. 2024 Sakarya Bike Fest, Dünya Kupası töreni sonrası yapılacak kapanış seremonisi ile son bulacak.

Sakarya Bike Fest Sponsorlar ve Destekçilerle Büyüyor

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Sakarya Bike Fest, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Turizm Geliştirme Ajansı’ndan (TGA) güç alıyor.

Bisiklet Dostu Şehir Sakarya…

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından "Bisiklet Dostu Şehir" unvanına layık görülen Sakarya’da bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülüyor. Dünyanın en modern tesislerinden olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası, Dağ Bisikleti Maraton Serisi, MTB Cup, BMX Supercross Dünya Kupası gibi birçok uluslararası yarışlara ev sahipliği yapıyor. BMX ve dağ bisikleti gibi birçok parkurun bulunduğu tesiste, seyirci alanları ve sosyal tesisler de yer alıyor.



Bisiklet Şölenine Dönecek Etkinliğin Programı…

Sakarya’nın bisiklete doyacağı etkinliğin programı şu şekilde olacak:

15 Mayıs​14.00-15.00​Basın Lansmanı

​​14.00-16.00​Lisans Kontrol Tour of Sakarya

​​15.00-17.00​Lisans Kontrol Sakarya MTB Cup

​​17.30-18.00​Takım Menajerleri Toplantısı Tour of Sakarya

​​18.00-18.30​Takım Menajerleri Sakarya MTB Cup

​​20.00-21.00​Açılış Seremonisi



16 Mayıs​08.45-09.45​İmza Seremonisi Tour of Sakarya

​​10.00-11.40​Tour of Sakarya Prolog Start

​​11.45-12.00​Tour of Sakarya Prolog Ödül Töreni

​​16.00-17.40​Sakarya MTB Cup

​​17.45-18.00​Sakarya MTB Cup Ödül Töreni



17 Mayıs​08.45-09.45​İmza Seremonisi Tour of Sakarya

​​10.00-13.05​Tour of Sakarya Etap 1 Start

​​13.10-13.30​Tour of Sakarya Etap 1 Ödül Töreni

18 Mayıs​08.45-09.45​İmza Seremonisi Tour of Sakarya

​​10.00-13.35​Tour of Sakarya Etap 2 Start

​​13.40-14.00​Tour of Sakarya Etap 2 Ödül Töreni

​​20.00-21.40​Sakarya MTB Night Cup

​​21.45-22.00​Sakarya MTB Night Cup Ödül Töreni



19 Mayıs​14.45-15.45​İmza Seremonisi Tour of Sakarya

​​16.00-19.25​Tour of Sakarya Etap 3 Start

​​19.30-20.00​Tour of Sakarya Etap 3 Ödül Töreni

​​20.00-20.45​Birkan Polat Show

​​21.00-22.00​İkilem Konseri



20-23 Mayıs​​​Alan Toparlama ve Temizlik İşlemleri

23-24 Mayıs​​​Hazırlık- Alan Toparlama ve Temizlik İşlemleri

25 Mayıs​​​Training Day



26 Mayıs​13.30-14.10​Training

​​14.15-14.30​Time Trials Women

​​14.30-14.45​Time Trials Men

​​14.45-15.15​1/8 Finals Women

​​15.15-15.45​1/8 Finals Men

​​16.00-17.00​Finals Women and Men – UCI XCE World Cup

​​17.15-17.40​Seremoni

​​18.00-18.45​Birkan Polat Show

​​19.00-20.30​Konser