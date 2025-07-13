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26 yıl kesinleşmiş cezası var! Cezaevinden firar eden hükümlü sokakta yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 yıl kesinleşmiş cezası var! Cezaevinden firar eden hükümlü sokakta yakalandı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen İsmail A., sokakta yürürken yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, 12 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi 3815 Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Yapılan sorgulamada şahsın, İsmail A. olduğu, Adana Asliye Ceza İlamat Masasınca "Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında 26 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği belirlendi.

Şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı ve Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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