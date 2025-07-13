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AGS sınavı kaçta bitecek, kaç saat sürecek? MEB AGS 2025 sonuç tarihleri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AGS sınavı kaçta bitecek, kaç saat sürecek? MEB AGS 2025 sonuç tarihleri belli oldu
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Öğretmen adaylarının merakla beklediği 2025 Akademik Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM iş birliğiyle ilk kez bu yıl uygulanacak olan AGS, öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınabilmesi için yapılacak. Şimdi ise AGS sınavı kaçta bitecek, kaç saat sürecek merakla araştırılıyor.

Aynı gün içerisinde iki oturum halinde yapılacak sınavın detayları belli oldu. Sınav saatinden soru sayısına, oturum sürelerinden sonuç açıklama tarihine kadar tüm bilgiler netlik kazandı. Peki, AGS sınavı kaçta bitecek, kaç saat sürecek?

AGS sınavı kaçta bitecek, kaç saat sürecek? MEB AGS 2025 sonuç tarihleri belli oldu - 1. Resim

AGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

2025 Akademik Giriş Sınavı (AGS) 13 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. İlk oturum olan AGS, 110 dakika sürecek ve 12.05’te sona erecek.

Aynı gün yapılacak ikinci oturum olan ÖABT ise 14.45’te başlayacak. ÖABT ilköğretim adayları için 90 dakika sürerek 16.15’te, ortaöğretim adayları içinse 15.55’te tamamlanacak.

AGS sınavı kaçta bitecek, kaç saat sürecek? MEB AGS 2025 sonuç tarihleri belli oldu - 2. Resim

AGS KAÇ SAAT SÜRECEK?

AGS oturumu toplamda 110 dakika, 1 saat 50 dakika sürecek. Adaylar sınav süresi boyunca kendilerine yöneltilen çoktan seçmeli soruları cevaplayacak.

AGS sınavı kaçta bitecek, kaç saat sürecek? MEB AGS 2025 sonuç tarihleri belli oldu - 3. Resim

AGS KAÇ SORU SORULACAK?

AGS sınavında adaylara toplam 80 soru yöneltilecek. Tüm sorular öğretmen adaylarının genel yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak hazırlanarak sorulacak.

AGS sınavı kaçta bitecek, kaç saat sürecek? MEB AGS 2025 sonuç tarihleri belli oldu - 4. Resim

AGS KAÇ OTURUM?

AGS sınavı iki oturum halinde yapılacak. İlk oturum AGS, ikinci oturum ise Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olacak. Her iki oturum da aynı gün içerisinde gerçekleştirilecek.

AGS sınavı kaçta bitecek, kaç saat sürecek? MEB AGS 2025 sonuç tarihleri belli oldu - 5. Resim

AGS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 AGS sonuçları 13 Ağustos Çarşamba günü ÖSYM tarafından ilan edilecek. Adaylar sonuçlarına ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden erişebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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