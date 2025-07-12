AGS-ÖABT sınavı saat kaçta, kaç dakika sürüyor? 2025 MEB AGS sınavı ilk kez uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025 yılında ilk kez uygulayacağı Akademik Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 13 Temmuz'da gerçekleştirilecek. 2 oturumda yapılacak AGS-ÖABT sınav saati, sınav süresi ve soru sayıları merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen atama sürecinde değişikliği olarak ilk kez uygulanacak 2025 AGS ve ÖABT 13 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından uygulanacak.

AGS-ÖABT SINAVI SAAT KAÇTA?

2025 MEB Akademik Giriş Sınavı (AGS) 13 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10:15’te başlayacak.

ÖSYM'nin sınav kurallarına göre adaylar sınav binasına girmek için 10.00'dan önce hazır bulunmaları gerekiyor. Bu saatten sonra gelenler sınava alınmayacak.

Öğleden sonra gerçekleştirilecek Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise saat 14.45'te başlayacak.

AGS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

AGS oturumu 80 sorudan oluşuyor ve 110 dakika sürüyor. Sınav 12.05'te sona erecek.

ÖABT oturumu ise adayların genel yetkinlikleri ve branş bilgilerinin ölçüldüğü bir sınavdır. İlköğretim için 90 dakika sürecek ve 16.15'te bitecek. Ortaöğretim adayları için de sınav 15.55'te tamamlanacak.

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB AGS ve ÖABT sınav sonuçları ÖSYM tarafından 13 Ağustos 2025'te ilan edilecek.