Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > AGS-ÖABT sınavı saat kaçta, kaç dakika sürüyor? 2025 MEB AGS sınavı ilk kez uygulanacak

AGS-ÖABT sınavı saat kaçta, kaç dakika sürüyor? 2025 MEB AGS sınavı ilk kez uygulanacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AGS-ÖABT sınavı saat kaçta, kaç dakika sürüyor? 2025 MEB AGS sınavı ilk kez uygulanacak
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025 yılında ilk kez uygulayacağı Akademik Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 13 Temmuz'da gerçekleştirilecek. 2 oturumda yapılacak AGS-ÖABT sınav saati, sınav süresi ve soru sayıları merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen atama sürecinde değişikliği olarak ilk kez uygulanacak 2025 AGS ve ÖABT 13 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından uygulanacak.

AGS-ÖABT SINAVI SAAT KAÇTA?

2025 MEB Akademik Giriş Sınavı (AGS) 13 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10:15’te başlayacak. 

ÖSYM'nin sınav kurallarına göre adaylar sınav binasına girmek için 10.00'dan önce hazır bulunmaları gerekiyor. Bu saatten sonra gelenler sınava alınmayacak. 

Öğleden sonra gerçekleştirilecek Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise saat 14.45'te başlayacak.

AGS-ÖABT sınavı saat kaçta, kaç dakika sürüyor? 2025 MEB AGS sınavı ilk kez uygulanacak - 1. Resim

AGS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

AGS oturumu 80 sorudan oluşuyor ve 110 dakika sürüyor. Sınav 12.05'te sona erecek. 

ÖABT oturumu ise adayların genel yetkinlikleri ve branş bilgilerinin ölçüldüğü bir sınavdır. İlköğretim için 90 dakika sürecek ve 16.15'te bitecek. Ortaöğretim adayları için de sınav 15.55'te tamamlanacak.

AGS-ÖABT sınavı saat kaçta, kaç dakika sürüyor? 2025 MEB AGS sınavı ilk kez uygulanacak - 2. Resim

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB AGS ve ÖABT sınav sonuçları ÖSYM tarafından 13 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ukrayna Rus geçidini ABD bombalarıyla yerle bir etti!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıkladı, neyin müjdesini verdi? - HaberlerCumhurbaşkanı Erdoğan ne açıkladı, neyin müjdesini verdi?Wimbledon kadınlar finali saat kaçta? Anisimova-Swiatek maçına geri sayım başladı - HaberlerWimbledon kadınlar finali saat kaçta? Anisimova-Swiatek maçına geri sayım başladıLGS tercih kılavuzu yayımlandı! Nereden bakılır? - HaberlerLGS tercih kılavuzu yayımlandı! Nereden bakılır?Ümraniyespor-Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? Maç yayın bilgileri belli oldu - HaberlerÜmraniyespor-Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? Maç yayın bilgileri belli olduEn düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? - HaberlerEn düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?MasterChef ana kadroya ilk giren yarışmacı kim oldu? - HaberlerMasterChef ana kadroya ilk giren yarışmacı kim oldu?
Sonraki Haber Yükleniyor...