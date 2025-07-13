45 milyon peşin 30 milyon taksit! Galatasaray'dan Osimhen transferi için yeni teklif

Sportif AŞ Başkan Vekili Kavukçu, Napoli’nin inadını kırmak için taksit sayısını ikiye düşürdü, peşinatı üç katına çıkardı. İtalyanların bu formüle ‘tamam’ demesi bekleniyor…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray, Victor Osimhen’in transferini bitirmek için her yolu deniyor.

ÇOK İNATÇI ÇIKTILAR

Oyuncunun 75 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul eden Galatasaray, bu rakamı farklı ödeme yöntemleriyle sunarak Napoli’ye ‘evet’ dedirtmek için bastırıyor. Nijeryalı yıldızla yıllık 23 milyon avro karşılığında anlaşan Galatasaray, Napoli’nin inadını kırmaya çalışıyor. 75 milyon avroyu önce dört yıl, daha sonra üç sene içinde ödemeyi teklif eden sarı kırmızılılar, Napoli’yi bir türlü ikna edemedi. Israrla uzun vadeli ödemede banka teminatı isteyen Napoli’ye, Galatasaray yönetimi çözüm formülüyle gitti.

BURADAN DÖNÜŞ YOK

Transferi bitirmek için beş gündür Milano’da olan Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu, Osimhen için yeniden masaya oturdu. Başkan Dursun Özbek ile iletişim hâlinde olan Kavukçu, ilk olarak teklif ettikleri 15 milyon avroluk peşinatı üç katına çıkarıp 45 milyon avro sözü verdi. Sarı kırmızılılar kalan 30 milyon avroyu da iki eşit taksitte ödeme planıyla Napoli’ye yeni teklif sundu. Kavukçu, dün sabah saatlerinde İsmail Sarıkaya’nın cenazesine katılmak için İstanbul’a geldi. Osimhen’in transferi konusunda “Buradan dönüş yok” diyen sarı kırmızılar sürecin olumlu sonuçlanacağına inanıyor.

BAŞKA YERDE OYNAMAM

Galatasaray’ın Victor Osimhen transferindeki en büyük kozu, Nijeryalı yıldızın Napoli yönetimine “Galatasaray’dan başka yere gitmem” restini çekmiş olması. İtalyan ekibinin, sarı kırmızılıların sunduğu son teklifi kabul etmesi bekleniyor.