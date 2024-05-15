Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, FETÖ gerçeklerini anlattı: Kaos çıkarmak istiyorlar

Ankara Emniyeti'ndeki son gelişmelerin ardından "FETÖ'nün uyuyan hücreleri harekete mi geçiyor?" sorusu sorulmaya başlandı. Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, TSK'daki FETÖ gerçeklerini örgüte bağlı kurmay karı-koca üzerinden TGRT Haber'e anlattı. Yaycı, FETÖ'nün kaos çıkarmak istediğini de söyleyip "Devletin yönetilemez olduğunu göstermek istiyorlar. Devleti yönetenlerin suçlara karıştığını göstererek kaosun önünü açmak istiyorlar" dedi.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Ankara Emniyeti'ndeki üç üst düzey polisin açığa alınması sonrası FETÖ yeniden gündeme geldi.

"FETÖ'nün uyuyan hücreleri harekete mi geçiyor?" sorusu cevap ararken Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı TSK'daki FETÖ gerçeklerini TGRT Haber'de anlattı.

HER SINAVIN SORULARINI ALMIŞLAR

FETÖ'ye bağlı kurmay karı-koca üzerinden örgütün ne kadar güçlü olduğunu anlatan Yaycı şunları söyledi:

Bu anlatacağım örnek, FETÖ ile mücadelenin nasıl edilmediğinin ve karar verme mekanizmasında FETÖ'cü güçlerin nasıl bulunduğunun göstergesidir. Bir karı koca kurmay albay var Hava Kuvvetleri'nde. Bu karı koca kurmay albay itirafçı oluyorlar. Bunlar 1992 yılında koca askeri liseye FETÖ dershanelerinde hazırlanıyor sorular veriliyor. Kadın 1996 yılında FETÖ ablasıyla beraber yolculuk yaparak sınavlara giriyor, sorular veriliyor. Bunlar öğrenciyken her hafta örgüt evlerine gidiyorlar. Okulda yaşananlarla ilgili rapor veriyor. Öğrenciyken Fettullah Gülen'in elini ayağını öpüyorlar.

KATALOG EVLİLİK DETAYI

Mezun oluyorlar ve katalog evliliği yapıyorlar. Nikahı Adil Öksüz kıyıyor, imam nikahlarını. Yanında da Kemal Batmaz var. Bunlara bir karı koca abla abi tayin ediliyor, onlardan talimat alıyorlar. Zaman geliyor kurmay sınavlarına giriyorlar, sorular veriliyor. Kadını reklam olsun diye akademi mühendisi yapıyorlar.

ÖRGÜT ABİSİ TEMİZLİKÇİ!

Örgütün tayin heyeti var. Personel başkanları o talimata göre hareket ediyor. Diyorlar yurt dışına gideceksiniz yine sorular veriliyor. Yurt dışına, 2014'te NATO'ya gidiyorlar. 15 temmuz oluyor, içerden bilgi geliyor. Bunlar örgüt abisine gidiyor talimat almak için. Örgüt abisi de Almanya'da bir alışveriş merkezinin gece temizlikçisi. TSK'nın düştüğü durumu görüyor musunuz.

ONLARI KORUYAN KİMDİ?

Onlara da siz yurda dönün, hakkınızda bir şey yok deniyor. Hepsi bunların FETÖ'cü olduğunu biliyor, sınıf arkadaşları. Nasıl görevde tutarsınız diyor. Bir el onlara yardım ediyor. Adam milli plan subayı olarak atanıyor, kadın şube müdürü oluyor.

Sonra adam hakkında ankesör çıkıyor. Emniyet tespit ediyor. MSB'ye bildiriyor. Adama diyorlar ki sen zarar görme emekli ol. Adam ve kadın emekli oluyor. Emniyet peşini bırakmıyor ankesörlü aramadan alıyor içeriyor. Bu adama kefil olan kim? Emekli ol diyen kim? O saate kadar koruyan kim?

"FETÖ KAOS ÇIKARMAK İSTİYOR"

FETÖ'nün yargıdaki darbe gücü. ByLock'çu, mahrem imamlarla ankesör araması yaptığı tespit edilmiş 450 hakim ve savcı göreve iade edildi. Yakında göreve iade kararını verecekler de göreve iade edilmişler olacak dedim. Türkiye'de FETÖ bir karmaşa, kargaşa ve kaos çıkarmak istiyor. Devletin yönetilemez olduğunu göstermek istiyorlar. Devleti yönetenlerin suçlara karıştığını göstererek kaosun önünü açmak istiyorlar.